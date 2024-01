Superlega, che liberazione: a Monza Modena ritrova finalmente la vittoria

Che fatica, ma che liberazione. Dopo quattro ko il Modena Volley ritrova finalmente la vittoria, fuori casa. Nella 14esima giornata di campionato una maratona si chiude con un bel 2-3 a opera di Juantorena e compagni contro Monza.

La formazione di Petrella si porta avanti due set e poi si fa rimontare per chiudere con un set corto assolutamente non adatto ai deboli di cuore. Ma poco importa tutto quanto, perché in momento buio come quello che la squadra stava attraversando la vittoria era l'unica cosa importante.

Modena fa subito capire che ha voglia di fare bene: dopo il 3-3 iniziale, parte forte ed è 4-8 con pausa per Eccheli. Il divario aumenta e il tabellone indica 6-15, momento di massimo vantaggio. Il finale è gialloblu 18-25. Nel secondo set il primo break è sempre di Modena (1-3), Monza pareggia 6-6, ma Modena rimette subito la freccia (6-7). Questa volta le distanze sono più ravvicinate, ma Sapozhkov e compagni sono bravi a non farsi agganciare mai e dall'11-14 predono il largo: finale 20-25.

Il terzo set è il negativo del primo, Monza è spalle al muro e dopo il 10-10 di parità il break vale il 14-10 e Petrella richiama i suoi; Modena prova ad accorciare (18-16), ma Monza spinge ancora ed è 25-18. Il quarto set è una "beffa" per Modena, che lotta e si porta in vantaggio 18-22, ma proprio mentre sta per tirare il respiro di sollievo Monza fa lo scherzo e sorpassa quando serve: 25-23.

Il quinto set è un continuo punto a punto, il cambio campo è con Modena avant 7-8, poi sbaglia Sapozhkov ed è un continuo sorpasso fino al 12-14, Monza cancella una palla match ma l'ultimo punto è giallo blu: 13-15.