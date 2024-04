Superlega quinto posto, nella nottata di Bruninho è vittoria per Modena con Padova

Nella serata di Bruninho arriva una vittoria importante che manda la squadra in semifinale. Vittoria 3-1 per il Modena Volley contro Padova nell'ultima giornata di playoff gironcino per il quinto posto. La formazione di Giuliani si impone fra le mura di casa e celebra il suo palleggiatore che a fine stagione tornerà a casa, in Brasile, dopo aver vestito i colori giallo blu per anni. La semifinale sarà contro Verona alle 20.30 lunedì 22 aprile, dall'altra parte si scontrano Piacenza e Civitanova.

Modena scava presto il break nei primi due set vincendo 25-18 e 25-16; cede poi nel terzo 23-25 dopo aver rincorso anche di diverse lunghezze (13-16) e infine recupera nel quarto set partendo forte (8-3) con la vittoria 25-17.

Davyskiba il migliore con 22 punti a referto, dietro Rinaldi con 19.