Superlega, vittoria per Modena nell'ultima di regular season. Ora testa ai play off

Dal punto di vista dei numeri sarebbe stata comunque ininfluente, ma una buona prestazione era necessaria e doverosa per riprendere la strada giusta. Il Modena Volley chiude la regular season con una vittoria per 3-1 su Padova che comunque ha la possibilità di festeggiare la permanenza nel massimo campionato di Superlega.

Ora testa ai play off, secondo classifica contro Milano che ha chiuso al quinto posto. Dopo il flop in Coppa Italia e Cev Cup l'obiettivo della formazione di Giani è quello di arrivare il più lontano possibile proprio come si era pronosticato durante l'allestimento della squadra. Per qualche sfida sarà ancora fermo ai box Nimir Abdel Aziz per l'infortunio rimediato a Ravenna.

"Abbiamo perso un po' di ritmo da metà del terzo set, - ha detto il coach - anche nel quarto set non siamo partiti bene, poi abbiamo recuperato e ci siamo accesi con una difesa incredibile di Ngapeth E. Era importante fare bene perchè Padova è una squadra che batte bene e che ha fisicità a muro, qualità di squadre che incontreremo ai play off. In queste settimane abbiamo lavorato tanto sull'aspetto fisico, ora dobbiamo essere bravi nella continuità".

Il primo set è interamente giocato punto a punto, con Modena in vantaggio per più volte ma sempre di una lunghezza a malapena e con Padova ad agganciare. E' così fino alla fine con i padroni a chiudere 33-31. Nel secondo set conduce Padova fino al 4-6, po Modena impatta 6-6 e dall'8-7 dilaga (13-8). Gli uomini di Giani tengono le distanze fino alla fine: 25-19.

Nel terzo set Mdoena è avanti 9-7, Padova rimane in scia ed è parità 12-12. Dal 14 pari è Padova ora a sorpassare per il 18-21, Modena prova a volerla chiudere sul 23-24, ma l'ultimo punto è ospite: 23-25. Nel quarto set Padova ci riprova e ci crede (9-13), Modena è brava a pareggiare 13-13, poi è ancora la squadra ospite a scappare sul 15-18, ma Modena ricuce 19-19 ed è di nuovo punto a punto. Il finale è casalingo: 25-22.

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Kioene Padova 3-1 (33-31, 25-19, 23-25, 25-22)

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 2, Ngapeth E. 20, Sanguinetti 3, Leal 22, Van Garderen 11, Stankovic 9, Salsi 0, Gollini (L), Mazzone 1, Rossini (L), Sala 0. N.E. Abdel-Aziz, Truocchio, Ngapeth S.. All. Giani.

Kioene Padova: Zimmermann 1, Loeppky 13, Vitelli 5, Weber 28, Bottolo 15, Volpato 8, Bassanello (L), Takahashi 0, Gottardo (L), Zoppellari 0, Schiro 1, Canella 0, Petrov 1. N.E. Crosato. All. Cuttini.