Che partita per Modena Volley, battuta Perugia a domicilio. Giani: “Un’impresa”

Serviva un’impresa per espugnare il palaBarton e così l’impresa è arrivata. Nell’ottavo turno di campionato di Superlega il Modena Volley batte fuori casa Perugia 2-3 (22-25, 12-25, 25-15, 25-22, 15-17).

“Partita di alto livello mai scontata, - ha commentato il tecnico Giani - in campo ci sono giocatori straordinari per il campionato mondiale. Siamo contenti perché vincere qua era un’impresa. Stiamo lavorando tanto per crescere e lo stiamo facendo partita dopo partita. Il terzo set? Ci sono gli avversari forti e nella prima parte del set abbiamo dato un piccolo vantaggio, non abbiamo trovato ritmo”.

La partita è stata una vera altalena con Modena brava a portarsi sul 2-0 e Perugia altrettanto brava a riaprire. Netti il secondo e il terzo set, un brivido unico il quinto: Modena avanti 10-13, poi Perugia avanti 14-13 e infine il finale a tinte gialle e blu.