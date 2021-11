Modena Volley, un Leal superlativo nel terzo set segna la vittoria contro Ravenna

Squadra in casa

In tutta la partita mette a segno 17 punti, come il numero che ha sulla maglia. Di questi tanti segnati nel terzo set in rimonta. E' un Leal superlativo quello che porta Modena Volley alla vittoria 0-3 contro Ravenna.

Una sfida che ha visto la formazione modenese in vantaggio per due set e brava a uscire poi da una situazione più che compromessa nella terza frazione di gioco. Per Ravenna invece l'ennesima giornata sfortunata: la squadra ora è da solo sul fondo della classifica a un punto (Verona, che era ultima, ha vinto al tie break portandosi così a due).

Modena prte bene (2-6) ed è time out. Leal firma il 3-7, Ravenna ricuce fino al 10-11 ed è punto a punto fino al 18-20 che presto, con il giro in battuta di Stankovic, diventa 18-23. Chiude Nimiee 19-25.

Nel secondo set regna l'equilibrio fino al 12-12, poi è break per gli ospiti che si portano 12-19 e in battuta c'è ancora Stankovic. E' una frazione di gioco che vede molto poco di Ravenna.

Nel terzo set Modena inizia bene (4.8), poi va sotto Ravenna infila il 9-8 che vale il vantaggio per gran parte del tempo (19-16; poi 23-21). E' proprio a questo punto della partita, quando la formazione ravennate pensa di giocarsi tutto nel quarto set, che Leal sal in cattedra e ribalta la situaazione sul 24-24. E' sempre lui a chiudere 25-27.