Superlega, Modena concede un set a Siena poi si rifa: vittoria da tre punti

Concede un set ma è soltanto uno. Il Modena Volley continua la sua striscia positiva e nella settima giornata di campionato vince 1-3 a casa della neopromossa Siena. Parte nel migliore dei modi la formazione di Giani e il primo set non è praticamente mai in discussione: dal 2-5 si passa al 10-15 e il divario non fa altro che allungarsi: finale 15-25.

Dopo il 3-5 iniziale, Siena impatta 9-9; Modena prova a scappare per il 13-17, Siena di nuovo pareggia 17-17 e mette la freccia: finale 25-19. Terzo set molto equilibrato (4-4). Siena tiene i giochi aperti (13-13), è un continuo cambio di guardia al comando del set. Si arriva al 24-24, vantaggi: ha la meglio Modena per il 25-27.

Di nuovo punto a punto, il set procede sulla falsa riga del terzo. Dopo il 7-7 è parità anche sul 16-16. Punto a punto e Modena allunga 20-22, Siena pareggia 22-22 e anche 23-25. Un ace di Rinaldi mette fine al set e alla partita: 23-25.

Emma Villas Siena - Valsa Group Modena Volley 1-3 (15-25, 25-19, 25-27, 23-25)

Emma Villas Siena: Finoli 1, Pinali 20, Petri? 6, Raffaelli 10, Mazzone 14, Ricci 2, Bonami (L), Pochini, Van Garderen 1. N.E. Biglino, Pinelli, Pereyra, Ngapeth, Fontani. All. Montagnani.

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Lagumdzija 21, Rinaldi 16, Krick 12, Ngapeth 22, Stankovic 5, Rossini (L), Marechal, Sala, Sanguinetti. N.E. Malavasi, Salsi, Bossi, Gollini (L). All. Giani.