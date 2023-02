Superlega, che fatica ma l'obiettivo è centrato: Modena batte Siena

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Fatica ma l'obiettivo non sfuma, anzi. Tre punti nell'anticipo della settima giornata di ritorno di Superlega per il Modena Volley contro Siena, finale 3-1. Davanti al pubblico di casa, in un PalaPanini da 3.204 presenza, la formazione di Giani si rende protagonista di una battaglia che inizia nel primo set finito 34-32.

E' assoluto equilibrio (7-6), Modena prova ad allungare per il 9-7, ma Siena pareggia 12-12. E' Modena a provare sempre a sorpassare con Siena sempre a ricucire (15-15). Proprio Siena mette testa avanti, ma è un continuo cambio della squadra che comanda (23-23). Per quattro volte Siena ha la palla set (26-27), Modena rilancia fino al 31-30, il finale è 34-32.

Il secondo set sembra quello di un'altra partita con Modena a dominare (5-0 l'avvio e pausa per gli ospiti). Ngapeth e compagni corrono (15-7), è una frazione senza storia: 25-12.

Cambia ancora la musica nel terzo, in cui l'equilibrio dura fino al 9 pari, poi è Siena a mettere la freccia (12-17 massimo allungo). Modena non trova il modo di ricucire e la chiusura in tre set è un sogno lontano, anche se la squadra di Giani accorcia al 20-22, ma Siena ha grinta: 20-25.

Il quarto set è una battaglia con parità 9-9; Modena la mette a terra per il 13-11, è un vantaggio leggero ma che sarà utile fino alla fine. Il tabellone indica 22.19, Siena ci crede ed è 22-21. 22-23 per gli ospiti, Modena pareggia, vede annularsi due palle match e chiude 28-26.

Valsa Group Modena Volley - Emma Villas Siena 3-1 (34-32, 25-12, 20-25, 28-26)

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 5, Lagumdzija 20, Rinaldi 17, Sanguinetti 10, Ngapeth 12, Stankovic 12, Rossini (L), Rosseaux, Bossi, Salsi. N.E. Krick, Marechal. All. Giani.

Emma Villas Siena: Finoli 1, Pereyra 15, Petri? 9, Van Garderen 21, Mazzone 11, Ricci 9, Bonami (L), Pinelli, Raffaelli 1, Pochini, Biglino. N.E. Bartman. All. Pelillo.