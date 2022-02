Superlega, Modena Volley parte male con Itas Trentino poi rimonta e conquista due punti

Parte male, poi rimonta e si aggiudica due punti con una grande lotta. Il Modena Volley batte 2-3 la Itas Trentino nella prima gara dopo lo stop dovuto al Covid.

"Perdere le due gare di coppa è stato una batosta, poi il Covid, sono rientrato dopo parecchi giorni e i giocatori sono rientrati poco per volta. Questa è una vittoria importante intanto per la classifica, - commenta coach Giani - non avevamo il ritmo nelle gambe. Nei primi due set abbiamo lavorato bene a muro e difesa, ma abbiamo fatto pasticci in attacco". E continua: "Sotto 2-0 abbiamo mantenuto buoni avvii e abbiamo lavorato di squadra; siamo all'undicesima vittoria in campionato in fila. Abbiamo potenziale, ma questo lo si esprime solo se giochiamo di squadra, non possiamo esprimerlo se giochiamo anche solo parti di partite in modo individuale".

Modena parte bene (1-5), Trento poco per volta ricuce (9-9), inizia la lotta punto a punto dal 13-12 e continua fino al finale 25-23. Modena riparte ancora bene (2-4), ma inizia presto la lotta punto a punto (6-6). Il 12-16 dà fiducia agli uomini di Giani, poi Trento ricuce e impatta 17-17. E' di nuovo punto a punto ma Trento si porta in vantaggio e chiude 25-22.

Di nuovo un buon avvio per Modena (0-2), che si porta sull'11-17 e stavolta la musica non cambia: 19-25. Equilibrio fino al 6-6, poi Modena imposta ancora la stessa musica e si arriva al tie break (18-25).

Parità 3-3 in avvio di quinto set; Modena mette di nuovo la freccia (5-9) e tocca anche il 7-13. Trento accorcia al 12-14, tocca il 13-15, ma è Nimir Abdel Aziz a chiudere i conti e decretare la vittoria 13-15.

Itas Trentino - Leo Shoes PerkinElmer Modena 2-3 (25-23, 25-22, 19-25, 18-25, 13-15)

Itas Trentino: Kaziyski 12, Michieletto 16, Sbertoli 2, Lavia 15, Lisinac 11, Podrascanin 4, Zenger (L), D'Heer 1, Cavuto 3, Pinali 2, Sperotto 0, De Angelis (L). N.E. Alberati. All. Lorenzetti.

Leo Shoes PerkinElmer Modena: Bruno 2, Stankovic 13, Ngapeth E. 21, Abdel Aziz 27, Leal 19, Mazzone 6, Rossini (L), Sala 0, Van Garderen 0, Sanguinetti 0. N.E. Salsi, Ngapeth S., Gollini (L). All. Giani.