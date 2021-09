Modena, Yoandy Leal: "Sono qui per vincere"

Primo anno in città per lo schiacciature classe 1998

“Sono qui da qualche giorno e arrivare a Modena è stato molto emozionante. Per me questa è una città nuova, ma piano piano mi sto ambientando, ho giocato contro Modena in questi anni e il pubblico del PalaPaniniè davvero meraviglioso. Sono molto felice di essere qui, trovare un accordo per venire a giocare a Modena è stato molto facile e il mio obiettivo è quello di aiutare la società a vincere titoli importanti, sono pronto a dare il 100% per questa squadra”. Carico ed entusiasta Yoandy Leal, lo schiacciatore cubano classe 1998 che è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi.

La conferenza è stata anche occasione per presentare la partnership con BPER Banca. “Ringrazio la società e sono onorato di essere qui a rappresentare BPER Banca – ha spiegato Stefano rossetti -, Modena per noi rappresenta la nascita di una banca che ha 154 anni di storia e oggi è al quarto posto del ranking operativo, con 4,2 milioni di clienti che operano sul livello nazionale e si candida a diventare ancora più un player importante nel mondo bancario italiano. La vicinanza a Modena Volley è importante per quello che Modena rappresenta nella storia del volley italiano. Come partner siamo molto soddisfatti del roster che la società ha messo in piedi per questa stagione”.