Il volley modenese esulta: la Moma Anderlini parteciperà per la prima volta al campionato di B1

È con grande piacere che la Scuola di Pallavolo Anderlini comunica l'acquisizione del titolo di Serie B1 femminile per la stagione 2024 - 2025: nei giorni scorsi, è stato infatti siglato l'accordo per acquisire il titolo sportivo da Mio Volley Piacenza, a cui vanno i nostri ringraziamenti. Contestualmente, Anderlini ha ceduto il proprio titolo di Serie B2 femminile.

Nella prossima stagione, la Società modenese prenderà quindi parte con la propria formazione di Under 18 di Eccellenza alla terza categoria nazionale: si tratta di un passo significativo, che dà continuità al progetto di crescita delle proprie atlete che da sempre Anderlini porta avanti e che consentirà di vedere in campo tante ragazze 2007, 2008 e 2009 già protagoniste in Serie B2 quest'anno e alcune delle quali nel giro delle Nazionali Giovanili. Giocare nei campionati di Serie si conferma una scelta tecnica di grande rilevanza per i settori giovanili di alto livello. La pianificazione della stagione di Serie B1 e l'acquisizione di titolo non sarebbe stata possibile senza il fondamentale supporto di Imoco Volley, con cui Anderlini collabora sin dal 2018 nell'ambito dell'Imoco Volley Center per proporre alle proprie atlete un percorso tecnico coordinato e di qualità.

Questo il commento di Marco Neviani, Direttore Generale Anderlini: "È un passo molto importante per Anderlini che punta a dare uno strumento in più alle proprie ragazze, con un ulteriore incremento di qualità e di possibilità di confronto. E' conseguenza degli ottimi risultati delle squadre nei campionati giovanili nazionali e delle numerose convocazioni arrivate dalle nazionali giovanili. È anche un investimento importante, ma che contiamo possa tornare in qualità e in immagine per Anderlini. Ci tengo anche a ringraziare Imoco Volley per aver condiviso e supportato il progetto”.

Esprime grande soddisfazione Simone Gualtieri, Direttore Sportivo del Settore Femminile di Eccellenza Anderlini: "Per la prima volta nella sua storia, Anderlini prenderà parte ad un campionato di Serie B1: per prima cosa voglio ringraziare la Società per lo sforzo economico sostenuto e per la grande opportunità che sta dando a me come DS, a Roberta Maioli che guiderà il gruppo in panchina ed a tutte le atlete. Abbiamo ragazze talentuose del 2007, 2008 e 2009 che meritano un'esperienza come questa che le proietta già nel mondo dei grandi. Sappiamo che sarà un anno complicato, difficile ma ci porterà a fare cose importanti nel settore giovanile: il campionato potrà essere difficoltoso, ma ce la metteremo tutta perché le ragazze crescano sempre più e per mantenere il titolo. Ringrazio poi Imoco Volley nelle figure del Presidente Pietro Maschio e Silvia Giovanardi per il supporto".