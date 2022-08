Volley femminile. Montale verso la nuova A2, il dg Cioni: “Lotteremo fino all’ultima giornata”

In attesa dei calendari per la prossima stagione di Serie A2, l’Emilbronzo 2000 Montale ha già conosciuto il girone “A” del quale farà parte. La stagione sportiva si aprirà nel week-end del 22-23 ottobre. Una stagione che in casa nerofucsia viene presentata così dal Direttore Generale Nicola Cioni: “Sicuramente il nostro girone dal punto di vista logistico è facilitato dalla distanza delle trasferte, mentre dal punto di vista tecnico, invece, raggruppa i due terzi delle formazioni più competitive di Serie A2. Il nostro obiettivo sarà quello di lottare fino all’ultima giornata per raggiungere la salvezza, siamo consapevoli che ciò sarà difficile, ma assolutamente possibile”.

Cioni ha anche parlato del modo con cui verrà raggiunta questa salvezza: “Montale si salverà e riuscirà a fare una bella stagione solo se ci sarà un gruppo forte e coeso tra ragazze, staff e dirigenti, ed è questo che farà la differenza. Credo molto nel nostro coach e nel nostro staff tecnico. Conosco bene sia caratterialmente che tecnicamente le ragazze ed ho molta fiducia in loro. Le nostre giovani hanno molto talento ma devono sfruttare questa stagione per fare il salto di qualità e imparare dalle più esperte. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società modenesi che ci hanno permesso di avere in squadra sei ragazze molto forti venute fuori dai loro settori giovanili”.

Infine, un cenno sul roster: “Il mercato non è chiuso. Siamo alla ricerca di una straniera che ci possa dare una mano soprattutto in quanto a personalità ed esperienza. Se troveremo queste qualità, la prenderemo. Altrimenti questo roster è per noi già all’altezza”.