L’Emilbronzo 2000 Montale rinuncia alla Serie B1: al suo posto la Futura Teramo

La pallavolo modenese femminile perde una delle grandi protagoniste delle ultime due stagioni. Si tratta dell’Emilbronzo 2000 Montale, società che nella scorsa stagione ha conquistato con merito la Serie A2 per poi retrocedere poche settimane fa in B1 al termine della Pool Salvezza. Il verdetto ha un po’ sorpreso visto che a un certo punto della stagione sembrava che la squadra emiliana potesse salvarsi, magari con qualche affanno, ma non è andata così.

In B1 rimarrà il Volley Modena che sarebbe retrocesso in B2 ma ha acquisito i diritti di Biella e potrà prendere parte nuovamente alla terza categoria nazionale. Gran parte delle giocatrici di Montale è destinata a vestire proprio i colori gialloblu nel corso della stagione 2023-2024.

Per quel che riguarda l’Emilbronzo 2000, invece, il suo posto sarà preso dalla Futura Volley Teramo, come confermato dalla stessa società abruzzese: “La notizia era nell’aria. La Futura Volley Teramo prenderà parte al prossimo campionato di B1. La società biancorossa ha acquisito i diritti dal sodalizio Montale (MO) retrocessa dall’A2 e ceduto la B2 alla compagine sarda La Maddalena (SS), dopo attenta valutazione e soprattutto dopo aver programmato, nei minimi dettagli, il futuro. Dopo tre stagioni in B2 giocate ad alto livello, con i play-off promozione il primo anno (1° turno) , play-off promozione il secondo (Finale Nazionale) e quinto posto conquistato nell’ultimo campionato appena concluso, il sodalizio presieduto da Roberto Mazzagatti, ha preso la decisione di disputare il terzo campionato nazionale, un gradino sotto la serie A, con l’obiettivo di programmare, valorizzare i giovani, e puntare nei prossimi anni al salto nella massima categoria”.