L'Emilbronzo 2000 Montale supera 3-1 in amichevole il Volley Team Bologna

Si conclude con un 3-1 per l’Emilbronzo 2000 Montale il primo allenamento congiunto della stagione. Ottime indicazioni per coach Andrea Ghibaudi. Buone indicazioni nella prima uscita non ufficiale della stagione per Fronza e compagne. Sabato scorso, al “PalaMagagni”, è andato in scena l’allenamento congiunto con il VTB FCRDIL Bologna, società che milita nel Campionato Nazionale di Serie B1.

Può certamente ritenersi soddisfatto coach Ghibaudi, per le buone indicazioni mostrate sul taraflex dalle sue ragazze. L’unica a non scendere in campo è stata Sara Angelini, ferma per un piccolo fastidio al ginocchio. La neo centrale nerofucsia tornerà presto a disposizione. Per Montale si avvicina ora il mini-ritiro sull’appennino modenese, in quel di Zocca (Modena), nel corso del quale, sabato 17 settembre, ci sarà l’allenamento congiunto con il Club Italia proprio presso il Palazzetto dello Sport di Zocca.

Seguirà un torneo a Volta Mantovana (MN), il 25 settembre, con Picco Lecco (prossimo avversario in Serie A), Volta e Costa Volpino. Poi altri quattro allenamenti congiunti prima dell’inizio della stagione fissato per domenica 23 ottobre (derby al “PalaMagagni” con Sassuolo). Questo è il tabellino dell’amichevole contro Bologna

EMILBRONZO 2000 MONTALE-VTB FCRDIL BOLOGNA 3-1 (26-24; 22-25; 26-24; 25-23)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 2, Visintini 9, Frangipane 5, Zojzi 8, Rossi 3, Fronza 13, Bici (L1), Mammini 3, Bozzoli 6, Bonato 0, Mescoli 6, Aguero 5, Montagnani (L2), Angelini ne. All.: Andrea Ghibaudi.

VTB FCRDIL BOLOGNA: Saccani 2, Fiore 18, Ristori 14, Dall’Olmo 3, Pavani 13, Neriotti 5, Laporta (L1), Taiani 8, Campisi 2, Bernardeschi 3, Boninsegna ne, Tonelli ne, Cavalli (L2) ne. All.: Andrea Zappaterra.