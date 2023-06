Montale Volley, a Tai Aguero il Premio Fedeltà allo Sport 2023

Al Country Club Hotel di Gragnano, in provincia di Lucca, si è ripetuta la consuetudine del Premio Fedeltà allo Sport, giunto ormai alla 24esima edizione. Dieci personaggi del mondo dello sport italiano e mondiale sono stati i protagonisti della serata e salutati dal pubblico presente formato in gran parte dai soci sostenitori dell’evento. Quest’anno la Sfinge d’oro, coniata dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi, è stata assegnata, oltre ad ex sportivi come Filippo Galli e Gianluca Pagliuca, anche a Tai Aguero, una delle schiacciatrici più grandi di tutti i tempi. Le restanti Sfingi sono state consegnate a Cordiano Dagnoni, Giambattista Baronchelli, Stefano Della Santa e Stefano Bendinelli, al giornalista Alberto Cerruti e Elena Massa.

Presente alla serata anche Giovanni Malagò, presidente del Coni e da dieci anni numero uno dello sport azzurro. La stessa Aguero è stata protagonista, ieri e oggi, degli Open Day organizzati da Montale Volley presso la Palestra Anna Frank a Montale. Questa due giorni è stata riservata a due gruppi, ovvero alle ragazze under-16 e all’under-18 Juniores. Un’opportunità unica per ascoltare i consigli di una campionessa con la C maiuscola.