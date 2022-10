Montichiari all'ultimo respiro, Planet Group sconfitta al tie-break

Nella splendida cornice del PalaGeorge, termina con un 3-2 in favore di Volley Montichiari la trasferta in terra bresciana dei ragazzi di Mister Paolini.

“È una partita che ci deve dare grande consapevolezza nei nostri mezzi e farci guardare il bicchiere come “mezzo pieno”. Una grande battaglia di oltre due ore, dove entrambe le squadre hanno mostrato una ottima pallavolo. Questo punto è fondamentale per la nostra classifica, anche se rimane un po’ di rammarico per non aver portato a casa qualcosa di più” queste le parole del dirigente Francesco Cremaschi al termine della partita.

Lunedì i ragazzi della Spezzanese torneranno in palestra, pronti ad iniziare l’avvicinamento al match di sabato prossimo che li vedrà impegnati all’interno delle mura casalinghe contro la formazione di Viadana.

PLANET GROUP – MONTICHIARI 2-3

Parziali: 25-22, 22-25, 16-25, 25-21, 13-15

Planet Group: Sgarbi 4, Serafini 9, Montesion 8, Luppi, D’Andrea, Flemma 20, Giovanardi ne, Pramarzoni 15, Nocetti ne, Amaranti 7, Agazzani, Manzini, Bavutti 15. Allenatore: Paolini