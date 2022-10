Un'altra ottima prestazione in amichevole dell'Emilbronzo 2000 Montale

L’Emilbronzo 2000 Montale bissa l’ottima prestazione di tre giorni fa nell’allenamento congiunto con San Giovanni in Marignano e piazza un’altra bella vittoria, questa volta a Milano sul campo del Club Italia. Può sorridere e non poco coach Ghibaudi, a vedere la crescita delle sue ragazze giorno dopo giorno. Le nerofucsia crescono in termini di prestazione e gli ultimi due allenamenti congiunti ne solo la testimonianza. Dopo il 3-1 rifilato mercoledì scorso a San Giovanni in Marignano, oggi arriva un altro successo (a Milano) col Club Italia. 3-0 per le nerofucsia, in un test che poi va avanti per altri due set con le solite girandoli di cambi e vede il risultato finale sorridere comunque alle emiliane (3-2).

Ghibaudi è riuscito anche a sperimentare cose diverse, cambiando i ruoli e testando situazioni soprattutto negli ultimi due set. Ancora assente Angelini, vicina comunque al rientro, e Lancellotti non ancora al top della forma. Le due squadre partono appaiate nel primo parziale, fino all’allungo montalese: prima 16-12, poi 21-15 fino al 25-18 finale. Visintini e Rossi (4 punti per entrambe) le migliori realizzatrici, in un parziale dove Montale fa bene sia in ricezione che in attacco. Il secondo set è una copia del primo, ma in questo caso l’Emilbronzo 2000 scappa subito (8-2), sale fino al 21-12 e va sul 2-0 (25-19).

Zojzi top scorer con 6 punti. Stesso discorso all’interno del terzo parziale, dove Frangipane è la miglior realizzatrice (4 punti) nel 25-19 nerofucsia. Si decide di andare avanti col match, e Ghibaudi nel quarto set cambia tutto: rivoluzionato il sestetto tipo, nel quale rimangono solo Rossi e Fronza, dentro Mammini, Bozzolo, Bonato e Mescoli. Set giocato punto a punto e vinto dalle azzurrine (25-23) anche se i maggiori punti li chiude Mescoli (5). Si gioca anche un tie-break, sempre con le giovanissime nerofucsia in campo tra le quali si rivede anche Zojzi: finisce 15-9 per il Club Italia.

Le nerofucsia sono ora attese da un nuovo test-match con San Giovanni in Marignano (5 ottobre in Romagna), prima di quello in programma il 16 ottobre sul campo dell’Itas Trentino. Esordio in campionato il 23 ottobre (derby con Sassuolo al “PalaMagagni”).