Superlega playoff quinto posto, ancora tie break e ancora ko per Modena

Seconda gara, secondo tie break, secondo ko. Continua in salita il cammino per il quinto posto playoff del Modena Volley che perde alla Kioene Arena contro Padova 3-2. Modena, sotto 2-1, ha dato grande battagli per pareggiare i conti salvo poi arrendersi nel set corto.

Il primo set è equilibrato fino al 14 pari, poi Padova allunga 19-15. Modena torna sotto per il 21-20, ma un altro break dà la vittoria a Padova 25-21. Tutto il secondo set è all’insegna dell’equilibrio, nessuna delle due squadre prende il largo e la spunta Modena nel finale 22-25.

Modena parte forte 0-3, Padova impatta 5-5 e riprende l’equilibrio fino al 21 pari, con vittoria dei padroni di casa 25-21.

Nel quarto set Modena prova a imporsi (9-13), Padova accorcia 15-17, il finale si infuoca e sul 23-24 Padova toglie la palla set, Modena lotta, non si fa sorpassare e vince 26-28.

Il quinto set è sulla falsa riga del match fino all’11 pari, poi è break dei padroni di casa e Modena è beffata: 15-11.