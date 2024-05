Il volley femminile modenese tra i migliori d’Italia: Moma Anderlini 4ª alle Finali Under 18

Si sono concluse le Finali Nazionali Under 18, che si sono giocate a partire da martedì 14 in provincia di Bari tra Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli, Putignano e Turi. L’Under 18 Moma Anderlini di Coach Roberta Maioli ha chiuso la manifestazione iridata con un ottimo quarto posto. L’avventura delle modenesi, forti del Titolo Regionale conquistato lo scorso 1 maggio, è iniziata direttamente dalla Fase Finale a 12: inserite in un girone dall’elevato tasso tecnico, Susio e compagne hanno fatto il loro esordio giovedì contro Volley Bergamo, che arrivava dalla Fase di Qualificazione, vincendo 3-1.

Il giorno successivo sono poi scese in campo contro le campionesse regionali lombarde di Vero Volley, superandole 3-2. Completava il programma del girone la sfida tutta lombarda tra Vero Volley e Volley Bergamo, vinta dalle orobiche per 3-1. La Moma Anderlini ha quindi chiuso la Fase di Qualificazione con il primo posto nel proprio raggruppamento, staccando così il pass per i quarti di finale.

Nella mattinata di sabato, le ragazze di Coach Roberta Maioli hanno quindi affrontato le toscane di Savino del Bene Scandicci, superandole per 3-1 (parziali 25-19 25-13 21-25 25-18). Nel pomeriggio è andata poi in scena al PalaGrotte di Castellana la semifinale contro Cortina Express Imoco Volley, che a sua volta aveva superato nei quarti US Torri in un derby tutto veneto. Contro la corazzata veneta, Susio e compagne non riescono nell’impresa e dopo quasi due ore di gioco cedono 1-3 al termine di un match dall’elevato tasso tecnico (parziali 22-25 21-25 25-18 14-25). Domenica mattina le modenesi si sono infine date appuntamento alle 9:00 al PalaGrotte di Castellana Grotte per la Finale 3-4 posto contro Reale Mutua Fenera Chieri, che in semifinale era stata superata dal Volleyrò Casal de Pazzi.

Al termine di un match intenso e spettacolare, terminato solo al tie break, sono le piemontesi a salire sul gradino più basso del podio: la Moma Anderlini conquista il primo parziale (25-22), poi cede di misura il secondo (23-25). Il finale di terza parziale è al cardiopalmo, con Susio e compagne a rincorrere fin dai primi scambi: le modenesi però non si perdono d’animo e con una fantastica rincorsa, chiudono il parziale 25-23. Chieri però non si scompone: le piemontesi vincono il quarto parziale (19-25) ed il decisivo tie break (10-15), conquistando così il terzo posto dietro Imoco Volley prima e Volleyrò seconda. Tanta comunque la soddisfazione in casa Moma Anderlini: le modenesi hanno giocato un torneo di altissimo livello, tenendo testa a formazioni importanti, alzando sempre l’asticella. Complimenti quindi a tutte le ragazze ed a tutto lo staff che le accompagnate in questa avventura.