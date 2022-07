La Pallavolo Montale verso l’A2: tutte le riconferme tra roster e staff

Dopo la splendida cavalcata che ha riportato la Pallavolo Montale in Serie A2, adesso è tempo di rifarsi l’abito per la prossima serie cadetta. Nella settimana appena trascorsa, la società ha fissato i punti fermi per la prossima stagione, in attesa di conoscere i nuovi arrivi. Il presidente Gianfranco Barberini ha confermato Nicola Cioni come Direttore Generale, oltre che i dirigenti Valeriano Fontanesi e Fausto Borelli. Coach Andrea Ghibaudi sarà nuovamente il responsabile dello staff tecnico, con al suo fianco Massimo Cerrato a fare da assistent coach.

Riconferme anche per l’osteopata Boriana Velinova e per il preparatore atletico Luca Cifaldi. La leggenda Taismary Aguero vestirà nuovamente i panni di team manager (e, chissà, non solo), e rimangono saldamente al loro posto anche gli scoutman Lanfranco Cornia e Paolo Benetti. Sul fronte marketing, c’è la riconferma di Andrea Piscopo, mentre per la quinta stagione consecutiva il Responsabile della Comunicazione sarà Giovanni Cristiano. La società nerofucsia ha confermato anche lo speaker Luca Pancani. In attesa di conoscere i nuovi volti per la Serie A2, il Presidente Barberini ha voluto ripartire da alcuni punti fermi, riconfermando cinque giocatrici: il capitano Elena Fronza (centrale), Amelia Bici (libero), Elisa Lancellotti (palleggiatrice), Giulia Visintini (opposto) e Alma Frangipane (schiacciatrice).

Da domani, invece, arriveranno le prime ufficialità per quanto riguarda le nuove arrivate, ma nel frattempo la società ci tiene a ringraziare e a fare un grosso in bocca al lupo a tutte le ragazze che hanno contribuito alla splendida cavalcata della scorsa stagione e che nella prossima saranno impegnate in nuove avventure professionali. Grazie a Giulia Odorici, Alessia Del Romano, Lucrezia Giovagnoni, Francesca Gentili, Veronica Cioni, Matilde Giardi, Giulia Marinelli, Ginevra Giovagnoni e Martina Nordi.