Pallavolo Montale ospitata dal sindaco di Zocca in vista del ritiro precampionato

Si è tenuto presso l’ufficio del sindaco di Zocca l’incontro tra il primo cittadino Federico Ropa, l’Assessore allo Sport di Zocca Sara Sandrolini e una delegazione del Montale Volley, rappresentata dal presidente Barberini, il Direttore Generale Nicola Cioni e il responsabile marketing Andrea Piscopo. La società nerofucsia, ai nastri di partenza per la sua terza stagione in Serie A2, svolgerà un mini-ritiro presso le strutture dell’appennino modenese dal 16 al 18 settembre per prepararsi all’inizio della stagione, che partirà col botto.

Così il Sindaco Federico Ropa: “Siamo contenti di poter dare continuità a quest’estate pallavolistica, visto che in questi mesi abbiamo ospitato le 3 squadre delle Nazionali giovanili maschili della Federazione, che ha conseguito risultati eccezionali nei rispettivi campionati di categoria, vincendo con l’Under-18 gli Europei in Georgia e con l’Under 20 gli Eyof in Slovacchia. Speriamo di portare fortuna anche alla società montalese; li aspettiamo qui anche il prossimo anno, magari dopo un bel campionato!”.

Così l’Assessore allo Sport Sara Sandrolini: “Dopo questi 3 mesi estivi in cui abbiamo visto allenarsi presso i nostri impianti sportivi tre squadre maschili della nazionale italiana juniores di pallavolo, e la presenza per tutto il mese di luglio del centro estivo della Fitarco a San Giacomo, sono molto felice e onorata di poter concludere la stagione estiva accogliendo una squadra di pallavolo femminile di serie A2 della provincia di Modena. Per gli appassionati di pallavolo, quella appena trascorsa sarà ricordata come un’estate particolarmente ricca e importante sia per il livello di giocatori presenti a Zocca, sia per l’interesse che ha suscitato nell’intera comunità non solo zocchese. È una grande soddisfazione, come primo anno di mandato, aver riempito il cartellone di eventi sportivi da inizio giugno a metà settembre e spero che serva da stimolo ai giovani per avvicinarsi sempre di più al mondo dello sport”.

Il Presidente Gianfranco Barberini si dice “molto contento di questa sinergia creatasi con il Comune, che ringraziamo per l’ospitalità e la disponibilità dimostrata e sono ben contento di ritrovare i miei amici della pallavolo zocchese, che conosco da diversi anni”. “Sono convinto che questa tre giorni servirà a compattare il gruppo, così come è avvenuto lo scorso anno nel raduno di Fanano, e sarà un’ottima occasione anche per testare il valore della squadra, visto che abbiamo organizzato un allenamento congiunto con Club Italia, altra società di A2, fissata per il 17 settembre, nel bellissimo palazzetto messoci a disposizione dal Sindaco”.

Gli fa eco il DG Nicola Cioni: “Speriamo che questo raduno possa essere la scintilla per progetti di più ampio respiro; ci piacerebbe molto, ad esempio, creare un progetto che coinvolga anche l’Unione Terre di Castelli, con azioni di promozione turistica e volta anche ad acquisire nuovi tifosi da quel bacino. Magari anche qualche abbonato in più (la campagna inizierà sabato). Diciamo che ci stiamo lavorando.” Chiude Andrea Piscopo: “A proposito di tifosi, se un cantante a caso di Zocca volesse venire a vedere qualche partita, lo aspettiamo a braccia aperte. Siamo anche senza inno ad oggi”.