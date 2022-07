Pallavolo Montale, primi arrivi per la Serie A2: Sara Angelini e Ludovica Bonato

Dopo le riconferme, la Pallavolo Montale del Presidente Gianfranco Barberini apre le porte alle nuove arrivate. La prima ufficialità è un vero e proprio colpo per quanto riguarda il reparto delle centrali. Alla corte di coach Andrea Ghibaudi, infatti, arriva l’esperta centrale Sara Angelini. Originaria di Clusone, provincia di Bergamo, Angelini si prepara ad affrontare la sua settima stagione consecutiva in Serie A2. Di fatti, dopo le esperienze in B1 con Cerea (2012-2015) e Pavia (2015-2016), la centrale bergamasca classe 1989 ha sempre giocato in Serie A2.

L’esordio nel campionato cadetto è arrivato nella stagione 2016-2017 con la maglia di San Giovanni in Marignano. Seguono le stagioni con Brescia (2017-2018) e Orvieto (2018-2019), e le due consecutive con Olbia (2019-2021). L’ultima apparizione in Serie A2 è quella della scorsa stagione con Altino, società che Sara Angelini ha poi lasciato nel novembre dello scorso anno. La seconda ufficialità riguarda una schiacciatrice.

Si tratta di Ludovica Bonato, giocatrice classe ’04 nata a Scandiano (RE). La sua giovane carriera inizia nella Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, dove vi rimane fino all’età di 14 anni. Dopo un anno molto soddisfacente con Liu-Jo Tironi Modena, passa al Volley Academy Modena per poi approdare al Volley Academy Sassuolo col quale intraprende un percorso biennale. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Focol di Legnano, in provincia di Milano. Una stagione di Serie B1 “ricca di soddisfazioni”, come riporta la stessa schiacciatrice emiliana, nella quale è stata sfiorata la promozione in Serie A2.