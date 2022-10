Pallavolo San Damaso, capitan Bellei: "Abbiamo acquisto maggiore consapevolezza"

Il capitano della Pallavolo San Damaso, Martina Bellei, ormai all’ottava stagione con la maglia numero 8 di questa compagine, è stata intervistata dai canali ufficiali della società emiliana.

Ecco le sue impressioni sulla prima partita di campionato e su quelle future: “Siamo soddisfatte del debutto di sabato scorso contro Cesena, anche se purtroppo non è andata come volevamo. Abbiamo saputo esprimere un buon gioco e a mettere in difficoltà una buona squadra come Cesena. Purtroppo non è bastato e ha prevalso l’esperienza delle avversarie, sicuramente più abituate a giocare a questi ritmi e a questi livelli. Complimenti a loro e testa al prossimo sabato per affrontare la prima trasferta dell’anno, a Trevi. Sappiamo che ci sarà da lottare ogni sabato ma la scorsa partita penso sia servita per acquistare un po’ di consapevolezza in più e per capire che possiamo giocare e toglierci soddisfazioni anche in questo campionato. Siamo un bel gruppo, giochiamo insieme da diversi anni e anche i nuovi innesti si stanno ambientando bene. Sono fiera del gioco che sappiamo esprimere, ma so anche che c’è ancora tanto margine di miglioramento per poter mettere in difficoltà le squadre avversarie. Siamo cariche , stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così“.

Il capitano ha dato appuntamento a sabato prossimo, 15 ottobre, a Trevi o in diretta streaming per sostenere e tifare la squadra anche da lontano.