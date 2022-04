Play-off A2: si interrompe ai quarti il sogno di Sassuolo, Macerata vince 3-0

Si interrompe ai Quarti il sogno Play Off della Green Warriors Sassuolo, che in Gara 2 cede 1-3 contro Macerata. Le neroverdi escono però a testa alta, dopo un match intensissimo e giocato tutto alla pari. 6+1 tipo per Coach Venco: in palleggio Balboni, Rasinska opposto, al centro Busolini e Civitico, in posto quattro Gardini e Moneta. Il libero è Rolando. Dall’altra parte della rete, Coach Paniconi risponde con Ricci in regia, Malik opposto, al centro Cosi e Pizzolao, in posto quattro Michieletto e Fiesoli. Il libero è Bresciani.

Primo set. Il match si apre con il diagonale di Fiesoli (1-0), poi due attacchi out in casa neroverdi regalano alle ospiti il 3-1. Sassuolo però non si scompone e ritrova subito la parità (3-3). Due belle giocate in Gardini e Sassuolo passa a condurre (5-4): l’ace di Civitico vale poco dopo il +2 (7-5). Riportano il match in parità le ospiti, con Malik che firma il diagonale del 9-9. Sassuolo però non ci sta e di nuovo si riporta sul +3 con Moneta e Gardini (12-9). Il diagonale di Michieletto al termine di uno scambio lungo vale di nuovo il -1 ospite, con Fiesoli che subito dopo riporta il match in parità (14-14). L’ace di Cosi poi il muro su Rasinska e Macerata passa avanti, con Coach Venco che si gioca il primo dei time out a disposizione(14-16): Sassuolo esce bene dal time out, con Civitico che firma il muro del 16-16. Scappano ancora le ospiti e di nuovo la panchina neroverde ferma il gioco (16-19). L’ace della neoentrata Peretti vale poi il +4 ospite (18-22): Sassuolo annulla due palle set – prima con Busolini poi con Civitico – poi al terzo tentativo Macerata chiude 21-25 con Pizzolato.

Secondo set. L’avvio di secondo set è equilibrato (5-5), poi Sassuolo tenta l’allungo con il muro neroverde che ferma prima Michieletto e poi Fiesoli, inducendo Coach Paniconi a fermare il gioco (8-5). Al rientro in campo però la musica non cambia: muro su Michieletto e 9-5. Macerata però non si scompone ed accorcia 10-7 con Fiesoli al termine di uno scambio infinito. Rasinska in pipe mantiene avanti le sue (12-9), con le ospiti che però non si danno per vinte e si riportano a contatto con Malik (12-11). Altro scambio lunghissimo, questa volta chiuso dal mani out di Moneta che regala alle sue il 15-13. L’ace di Civitico, poi l’attacco out di Pizzolato valgono il +4 neroverde (17-13), con Coach Paniconi che si gioca la carta doppio cambio con Stroppa e Peretti in campo per Ricci e Malik. Ci mette la firma anche Moneta, che trova il diagonale del 20-15. Di nuovo si riportano a contatto le ospiti, con Malik che ferma Gardini (20-17). Scappa ancora la Green Warriors, con Busolini che trova l’ace del 22-17 e la panchina marchigiana si gioca anche il secondo time out a disposizione. Il diagonale di Gardini vale il 24-18 poi Civitico ferma Cosi per il 25-19 che riporta il match in parità.

Terzo set. L’avvio di terzo parziale è tutto di marca neroverde: 4-0 e subito time out per la panchina ospite. Macerata esce più che bene del time out e risponde con il contro break che vale il pareggio (4-4). Sassuolo prova a mettere la testa avanti con Civitico (8-6), ma il pareggio ospite arriva presto (8-8). La Green Warriors però non si scompone e allunga di nuovo: pipe di Gardini e 11-8. Si riporta sotto Macerata (11-10), che poi firma il sorpasso con Pizzolato a muro (11-12). Si continua a giocare punto a punto (14-14), poi Macerata tenta il nuovo allungo con Michieletto (15-17) e Coach Venco si gioca il primo time out a disposizione. Civitico mantiene a contatto le sue (17-18), poi Moneta ferma a muro Pizzolato per il 19-19. Ritrovano il +2 le ospiti (20-22): la pipe di Rasinska tiene Sassuolo in scia (22-23), poi Gardini firma il mani out che vale il nuovo pareggio e questa volta è la panchina marchigiana a fermare il gioco (23-23). Primo tempo di Cosi e setball Macerata (23-24): Sassuolo annulla quattro palle set, poi Fiesoli firma il 27-29 che riporta Macerata in vantaggio nella conta dei set.

Quarto set. Il quarto set inizia da dove era terminato il precedente, ovvero nel massimo equilibrio (4-4). Sul +2 neroarancio, Coach Venco richiama immediatamente le sue in panchina (4-6), ma Macerata non si scompone e con due giocate di Fiesoli allunga 4-8. Altri due punti firmati Fiesoli e le ospiti allungano 6-11, con Coach Venco che di nuovo ferma il gioco. Sassuolo esce bene dal time out, con Civitico a muro che trova l’8-11. Scappa ancora Macerata, con Cosi che trova l’ace del 9-15. Sassuolo ci prova con Gardini dai nove metri (11-15), ma le ospiti allungano ancora: muro tetto di Martinelli e 11-17. Due errori tra le fila ospiti riavvicinano le neroverdi (13-17), poi Fiesoli ferma Rasinska per il nuovo +6 (13-19). Due mani out di Malik e Macerata vola (15-22): il muro di Fiesoli su Busolini vale il 16-25 e l’1-3 che regala a Macerata l’accesso alle Semifinali Play Off. Il tabellino del match:

GREEN WARRIORS SASSUOLO-CBF HR MACERATA 1-3 (21-25, 25-1,9 27-29, 16-25)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Mammini ne, Colli, Zojzi ne, Balboni 1, Gardini 19, Moneta 14, Fornari ne, Busolini 11, Rasinska 15, Rolando (L), Civitico 13, Semprini Cesari ne. All. Venco

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 1, Cosi 13, Michieletto 12, Gasparroni ne, Ghezzi, Ricci 2, Stroppa 1, Peretti, Pizzolato 8, Fiesoli 15, Malik 20. All. Paniconi