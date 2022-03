Play-off A2: Sassuolo concede il bis e conquista i quarti contro Albese

Al Palafrancescucci di Casnate, la Green Warriors Sassuolo soffre, lotta con le unghie e con i denti, riapre una partita che sembrava persa e alla fine riesce ad avere la meglio su Albese: 1-3 il risultato finale di Gara 2, che vale il passaggio ai Quarti di Finale Play Off. La partita è stata vibrante, intensa, bella, piena di colpi di scena. Albese ha faticato a prendere le misure alle avversarie nel primo set per poi ribaltare la situazione nel secondo trascinata da Zanotto e Nardo, dalla sostanza di Oikonomodou e dalla solidità delle sue centrali (Gallizioli e Veneriano).

Secondo set perentorio per la Tecnoteam: 25-18 e tutto riaperto. Il terzo è stato l’ago della bilancia. Perché Albese, dopo una ottima partenza, si è ritrovata in vantaggio 16-12. Non è stata in grado di chiudere anche per merito di Gardini e Moneta che l’hanno ripresa. Poi Busolini e Civitico ci hanno messo del loro. Punti e rimonta. Ai vantaggi, dopo tanti ribaltamenti, l’ha spuntata Sassuolo (27-29).

Che poi ha proseguito, vedendo il traguardo vicino, con identica determinazione nel quarto set. La Tecnoteam ha lottato ad armi pari fino all’ultimo pallone prima di arrendersi e chiudere qui la sua stagione. Green Warriors avanti, Zanotto e socie fuori con gli applausi di tutto il palazzetto di Casnate. Le neroverdi se la vedranno ora con la CBF Macerata. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – GREEN WARRIORS SASSUOLO 1-3 (17-25; 25-18; 27-29; 20-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO. Cialfi 4, Veneriano 6, Gallizioli 7, Zanotto 19, Nardo 12, Oikonomidou 18, De Nardi libero, Baldi 1, Pinto, Ne Ghezzi (libero 2), Lualdi, Scurzoni, Bocchino e Mocellin. Coach Mucciolo

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Balboni 7, Gardini 19,Moneta 14, Rasinka 7, Busolini 11, Civitico 14, Rolando libero, Fornari, Zojzi 2, Colli, NE Mammini e Semprini. Coach Venco