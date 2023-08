Carpi, la Polisportiva Nazareno si apre al volley con Tai Aguero

A Carpi, presso la Polisportiva Nazareno, realtà sportiva conosciuta soprattutto come punto di riferimento per le attività di pallacanestro, ginnastica artistica e cheer sport, forte dei suoi valori, della sua esperienza in termini organizzativi e della fiducia che le famiglie carpigiane continuano a dimostrarle, inaugura la nuova stagione sportiva 2023/24 aprendo un nuovo settore: la pallavolo.

C’è grande fermento attorno a questa decisione sostenuta con entusiasmo dalla Dirigenza e dal Consiglio che hanno già trovato le mani esperte a cui affidare i gruppi protagonisti di questa stimolante sfida che la Polisportiva ha deciso di portare avanti.

“Dopo un primo incontro in occasione della sua intervista al Nazzapro Sport&More – spiega il Presidente Davide Testi – è subito nato un grande feeling, tanto che abbiamo suggellato il nostro accordo con un abbraccio. La nostra strada e quella di Tai Aguero si sono congiunte perfettamente trovando una totale sinergia in termini di valori. C’è quindi la massima fiducia nell’affidare a Tai la responsabilità di dar vita a un percorso tecnico ed educativo pallavolistico targato Nazareno”.

“Sono molto emozionata – dichiara sorridendo la pluricampionessa che svela con un sorriso il suo lato più intimo – e non riesco a smettere di pensare che a settembre inizierà questa nuova fase della mia vita a bordo campo, dove potrò insegnare il mio metodo a tante bambine e bambini interessati a questa disciplina. Al contempo spero di essere all’altezza perché è la mia prima volta all’interno di una Società Sportiva in veste di allenatrice. Io ce la metterò tutta, come ho sempre fatto in campo e sarà bello poter condividere con i ragazzi tutte le mie esperienze”.