Pool Salvezza A2. Montale di nuovo in campo: domani la trasferta di Vicenza

Neanche il tempo di assaporare la vittoria al Palamagagni con Perugia, che l’Emilbronzo 2000 Montale scenderà nuovamente in campo domani, mercoledì 22 marzo, per la prima di due trasferte consecutive. Le nerofuscia, nella terza giornata della Pool Salvezza, affronterà al Palasport di Vicenza, alle 20.30, l’Anthea Vicenza Volley. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza, dato che entrambe le compagini sono appaiate a quota 24 punti. Un match dunque fondamentale per Fronza e compagne.

A presentare la sfida è stata Giulia Visintini, opposta di Montale e autrice di 19 punti nell’ultimo match con Perugia: “Domani sarà un match molto importante per noi: dobbiamo portare a casa più punti possibili. Siamo entrambe a 24 punti e ci giochiamo la salvezza. Loro saranno avvantaggiate giocando in casa e vengono da una bella vittoria contro Lecco. Noi dobbiamo aggredire le avversarie fin da subito puntando sui nostri punti di forza e cercando di metterle in difficoltà fin da subito. È un turno infrasettimanale dopo una partita giocata ai 5 set per noi, ma siamo cariche di poter giocare subito una partita di questo valore”.

Il fischio d’inizio tra Anthea Vicenza Volley e Emilbronzo 2000 Montale è fissato per le ore 20.30 di domani, mercoledì 22 marzo, presso il Palasport di Vicenza,. Gli arbitri del match saranno Angelo Santoro e Emilio Sabia.