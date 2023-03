Pool Salvezza A2. Montale, che rimonta! A Vicenza arrivano due punti d’oro

Seconda vittoria consecutiva per l’Emilbronzo 2000 Montale. Al termine dell’ennesima battaglia, le nerofucsia hanno battuto l’Anthea Vicenza Volley per 3-2. Questo risultato permette a Fronza e compagne di scavalcare in classifica proprio le venete, staccandole di un punto, piazzandosi momentaneamente al quinto posto. Una partita lunga e sudata per Montale, bravo a recuperare lo svantaggio di due set, e a vincere un tie-break infinito. Montale parte subito forte, grazie all’ace di Frangipane che vale il 2-4. Le nerofucsia allungano grazie al muro di Zojzi su Legros. Vicenza non ci sta e torna a -2, sfruttando qualche imprecisione di Montale, 10-12. L’Emilbronzo torna avanti di +4, 10-14, costringendo coach Iosi a chiamare time out. Montale continua a condurre per quasi tutto il parziale, ma Vicenza trova la forza di impattare con il muro di Farina su Visintini, 24-24.

Il sorpasso arriva ai vantaggi, poi una parallela di Kavalenka chiude il parziale, 27-25. Nel secondo set le nerofucsia accusano il colpo, mentre l’Anthea continua a volare sulle ali dell’entusiasmo. Un altro attacco di Kavalenka vale il 5-1. Montale prova a riprendersi spinta da Frangipane, che accorcia 8-6. Un errore in attacco dell’Emilbronzo, però, spinge Vicenza sul 14-9, costringendo coach Ghibaudi a chiamare time out. Kavalenka continua a picchiare forte, coach Ghibaudi prova la carta Bozzoli al posto di Zojzi. Ancora l’opposta di Vicenza firma il 21-11, massimo vantaggio nel set. Montale accorcia, ma l’ace di Cheli chiude il parziale 25-15. Il terzo set inizia con le squadre che lottano punto a punto.

Vicenza prova a scappare, ma Montale pareggia subito, 14-14. Un grande attacco di Frangipane vale il sorpasso. Il muro di Vicenza comincia a fare la voce grossa, e Ferraro ferma Frangipane, 20-19. Montale aumenta i giri in difesa, con Bici e Bozzoli che salvano l’impossibile e Visintini firma il sorpasso 20-21. Le nerofucsia non allentano la presa e Bozzoli in diagonale sigla il 23-25. Nel quarto parziale, le due formazioni si affrontano punto a punto, ma poi Montale riesce a piazzare la zampata per l’allungo, con il muro di Frangipane su Cheli. Vicenza sbaglia, e Montale ne approfitta, 12-16. Bozzoli in stato di grazia, prima ferma a muro ad uno Kavalenka, 20-24, e poi chiude nuovamente un set, con un attacco in parallela, 20-25. Il quinto ed ultimo set vede Montale mantenere il cambio palla, e andare al cambio campo in vantaggio, grazie al muro di Lancellotti su Legros.

Il finale è tutto al cardiopalma: prima Vicenza ha il match point, 14-13, Bozzoli firma il pareggio, 14-14, e poi il sorpasso, 14-15. L’ace di Ottino regala il vantaggio a Vicenza, 16-15, ma deve fare ancora i conti con Frangipane, che prima segna il tap in, 16-17, e poi chiude il match con un muro su Cheli, 16-18. Il commento della schiacciatrice Giulia Bozzoli: “Sotto 2-0 e 12-7 siamo state brave a unirci ancora di più e a trovare soluzioni di collettivo. Abbiamo avuto la capacità di difendere di più e di variare maggiormente i colpi in attacco e questo ha messo in difficoltà Vicenza. Sicuramente, questa vittoria al tie break ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno. Sono molto contenta anche della mia prova, resa possibile dall’aiuto della squadra facendomi sentire fiducia”. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA-EMILBRONZO 2000 MONTALE 2-3 (27-25, 25-15, 23-25, 20-25, 16-18)

VICENZA: Legros 11, Galazzo 1, Groff, Panucci ne, Ferraro 3, Martinez Volskis ne, Ottino 11, Farina 13, Kavalenka 29, Cheli 12, Formaggio L1, Digozelli ne,, Andreis 1, Del Federico ne. All.: Iosi

MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 11, Frangipane 22, Zojzi 4, Fronza 15, Rossi 6, Bici L1, Mammini ne, Bozzoli 12, Mescoli ne, Bonato L, Bonato M ne, Montagnani ne. All.: Ghibaudi