Pool Salvezza A2. Si interrompe con Messina la striscia positiva dell’Emilbronzo 2000 Montale

Nell’ultima giornata del girone d’andata della Pool Salvezza è arrivata una sconfitta per l’Emilbronzo 2000 Montale. Le nerofucsia, tra le mura amiche del PalaMagagni sono state sconfitte 3-1 dalla Desi Shipping Akademia Messina. Fronza e compagne hanno interrotto la striscia di vittorie consecutive al quarto set, andando a sbattere contro una Messina in fiducia, spinta da Madelyn Robinson, autrice di 32 punti. Non sono bastati i 21 di Zojzi per Montale. Montale inizia con Lancellotti-Visintini, Frangipane-Bozzoli, Fronza-Rossi, Bici, Messina risponde con Muzi-Ebatombo, Robinson-Martilotti, Martinelli-Mearini, Faraone. Il primo set inizia con le padrone di casa subito in palla. Un attacco di una scatenata Robinson vale l’1-5 per le ospiti. Sul 6-12 per Messina, coach Ghibaudi chiama il suo secondo time out a disposizione.

L’allenatore nerofucsia prova ad inserire Zojzi per Frangipane, ed è proprio la neo entrata a mettere a terra i 10-14. Messina però continua a spingere sull’acceleratore, con Ebatombo che che trova il 14-23. Un errore al servizio di Zojzi chiude il parziale 19-25. Montale entra subito in campo con le idee chiare. Una pipe di Zojzi vale il 4-1. Messina risponde e Robinson trova il sorpasso, 6-8. Le nerofucsia crescono in difesa e a muro, con Fronza che ferma Ebatombo, 11-10. Frangipane comincia a macinare punti, 20-17.

Messina, però, ha la forza di portarsi 23-23, prima di fare i conti con Fronza, che chiude il set con un primo tempo, 25-23. Il terzo parziale ha lo stesso copione del secondo, con Montale che prova a scappare, ma viene ripreso da Messina. Il muro di Ebatombo su Zojzi vale il 10-12. Un errore della stessa giocatrice però consegna il sorpasso a Montale, 13-12. Un parallela di Visintini segna il +2 delle nerofucsia, 19-17. Messina non si arrende e con Robinson trova il pareggio 21-21. Due muri consecutivi di Martinelli valgono il sorpasso, 22-24. Robinson, però, sbaglia, mandando il set ai vantaggi, 24-24. Un ace di Martinelli beffa la ricezione di Montale, 24-26. Nel quarto set Montale accusa la rimonta subita. L’ace di Muzi vale lo 0-5.

Bozzoli entra al posto di Frangipane, e mette a segno due punti consecutivi, 3-7. Complice qualche errore di Messina, arriva il pareggio dell’Emilbronzo, con la parallela di Zojzi, 9-9. Robinson cambia battuta e, servendo in salto, mette a segno due ace consecutivi, 12-15. Martilotti punisce da posto 4, 15-18. Messina mantiene il vantaggio acquisito, prima di chiudere il match, 18-25. Così Elena Fronza a fine partita: “Oggi Robinson è stata mostruosa. L’avevamo studiata e sapevamo che fosse molto pericolosa. Le sono entrate molte battute che ci hanno messo in difficoltà. Peccato perché è stata una partita combattuta. Un bilancio del girone d’andata? Fino ad oggi avevamo cambiato marcia. Siamo riuscite a trovare un buon gioco, vincendo tante partite 3-2. Sant’Elia? Siamo più o meno tutte nella stessa situazione. Ogni sfida sarà buona per fare punti”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE – DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA 1-3 (18-25, 25-23, 24-26, 18-25)

MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 11, Frangipane 7, Bozzoli 3, Fronza 10, Rossi 7, Bici L1, Zojzi 21, Mamini ne, Bonato ne, Mescoli ne, Montagnani ne. All.: Ghibaudi.

MESSINA: Muzi 3, Ebatombo 18, Robinson 32, Martilotti 11, Martinelli 11, Mearini 3, Faraone L1, Catania, Ciancio, Varaldo ne, Brandi ne, Silotto ne. All.: Bonafede.