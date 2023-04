Pool Salvezza A2. Terza vittoria consecutiva per Montale che espugna Marsala

Nuova giornata della Pool Salvezza ed altra battaglia vinta dall’Emilbronzo 2000 Montale. Al Palasport “Bellina” di Marsala, le nerofucsia hanno centrato il terzo successo al tie-break, battendo in rimonta la Seap-Sigel Marsala. Oltre due ore di match intenso per Fronza e compagne, che hanno ottenuto un risultato fondamentale per la permanenza in categoria. Coach Ghibaudi deve fare a meno in Sicilia della palleggiatrice Elisa Lancellotti, rimasta a Modena per una sindrome influenzale. Al suo posto spazio dunque alla giovane Francesca Mammini. Montale inizia il match un po’ contratto. Una murata subita da Frangipane costringe Ghibaudi a chiamare time-out, 10-6.

Le nerofucsia provano a reagire, e Bozzoli in diagonale accorcia, 14-13. Marsala però è più concreta e, sfruttando qualche imprecisione nella metà campo dell’Emilbronzo, vince il primo parziale, 25-21. Fronza e compagne tornano in campo con la grinta giusta e lottano punto a punto. Mammini a muro ferma Moneta, 5-6. Zojzi al posto di Frangipane comincia a carburare, ma è Marsala a piazzare il sorpasso grazie a Salkute, 16-15. Un turno al servizio di Bozzoli mette in crisi la ricezione delle padrone di casa, con Montale che piazza il break decisivo per l’allungo. Un muro di Rossi sigla il 16-23.

Chiude il set una pipe di Bozzoli, 17-25. Marsala non ci sta e cominciano il terzo parziale aggredendo subito le nerofucsia, 8-2. Montale prova a rispondere colpo su colpo, grazie a Zojzi e al rientro in campo di Frangipane per Bozzoli. La stessa Frangipane attacca out, 18-12. Un muro subito da Zojzi vale il sorpasso delle siciliane, 25-17. Il quarto parziale inizia con Montale subito pimpante, mani fuori di Zojzi, 0-3. Bulovic però è una furia e firma il pareggio, 7-7, time out di Ghibaudi. L’invasione a rete di Visintini vale il massimo vantaggio di Marsala, 16-12. La Seap-Sigel, però, commette troppi errori, facendo tornare in partita Montale.

Due punti di fila di Frangipane, 17-19. Zojzi sale in cattedra e piazza l’allungo decisivo, 19-24. Un primo tempo di Fronza manda le squadre al tie-break. Il quinto e ultimo set vede le squadre spendere le loro ultime energie a disposizione. La zampata la rifila Montale, grazie alla pipe di Zojzi. Dopo il cambio campo è ancora Zojzi a trovare il man fuori, 6-9. Mammini di prima intenzione piazza il punto dell’8-13. Ci pensa Zojzi a trovare l’ennesimo mani out del match, che vale la vittoria per Montale, la terza di fila per le nerofucsia. Il tabellino del match:

SEAP SIGEL MARSALA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 2-3 (25-21, 17-25, 25-17, 21-25, 9-15)

MARSALA: Ghibaudo 10, Salkute 16, Bulovic 15, Moneta 14, Guarena 10, Frigerio 8, Norgini L1, Orlandi ne, Spano ne, Deste ne, Baasdam, Szucs ne, Garofalo 1. All.: Buonavita.

MONTALE: Mammini 4, Visintini 19, Bozzoli 8, Frangipane 5, Fronza 2, Rossi 4, Bici L1, Zojzi 20, Mescoli ne, Bonato ne, Montagnani L2 ne. All.: Ghibaudi.