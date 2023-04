Pool Salvezza A2. Trasferta perugina deludente per Montale: la 3M complica i piani delle emiliane

Secondo ko senza guadagnare punti per l’Emilbronzo 2000 Montale. Le nerofucsia sono state sconfitte 3-0 dalla 3M Pallavolo Perugia. Montale parte subito forte, con tre attacchi vincenti di Frangipane, 0-4. Diagonale stretto di Zojzi, 2-6. L’Emilbronzo difende bene e Visintini contrattacca, 2-7. Break di Perugia con il muro di Manig su Rossi, 6-9. Frangipane si inventa un colpo impossibile da posto 4, 8-11. Montale lotta su ogni pallone, ed è ancora Frangipane a colpire, 9-14. Bici si esalta in difesa, Frangipane in attacco, 11-15. Altro diagonale stretto di Zojzi, 14-18. Montale cala il ritmo e Perugia si avvicina, 17-18, time out Ghibaudi.

Murata subita da Visintini, pareggio delle padrone di casa, 19-19. Si lotta punto a punto, primo tempo di Fronza, 21-22. Sorpasso di Perugia con il muro di Agbortabi su Zojzi, 24-23. La stessa Zojzi porta il set ai vantaggi, 24-24. Un altro muro di Agbortabi consegna il parziale a Perugia, 26-24. Il secondo set inizia con il mani fuori di Visintini, 0-1. Terzo punto consecutivo per Visintini, 1-3. Muro a uno di Fronza su Negri. Mani out di Zojzi, 2-5. Ace di Salinas, 4-5. Ace di Rossi, 6-9. Muro di Frangipane su Traballi, 8-10.

Sorpasso Perugia grazie alla battuta di Patasce e il tap in di Agbortabi, 11-10. Arriva la reazione di Montale, con il diagonale di Visintini, 12-12. Zojzi prova a tenere Montale aggrappato al set, 14-14. L’ace di Fronza vale il vantaggio nerofucsia, 14-15. Perugia è baciata dalla fortuna e opera il controsorpasso, 16-15. La 3M continua a spingere sull’acceleratore, Giudici ferma a muro Bozzoli, 20-16. Montale sbaglia troppo, e Perugia ne approfitta per andare sul doppio vantaggio, 25-18. L’Emilbronzo prova a reagire ad inizio terzo set, con il primo tempo di Fronza, 1-1.

Ancora capitan Fronza, questa volta a muro, 2-3. Montale alza i giri a muro, con Rossi che ferma Negri, 3-5. Perugia è più precisa in attacco, 8-8. L’Emilbronzo non ci sta e torna in vantaggio con Visintini, 9-10. La 3M mette pressione alle nerofucsia in ricezione con la battuta, 13-11. Montale non riesce a reagire e subisce il parziale di Perugia, 23-13. Una pipe di Salinas chiude il match in favore della 3M, 25-14. Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA – EMILBRONZO 2000 MONTALE 3-0 (26-24, 25-18, 25-14)

PERUGIA: Agbortabi 8, Traballi 17, Salinas 21, Bosi ne, Rota L1, Patasce 1, Negri 5, Cicchi ne, Giudici 10, Manig 3, Dalla Rosa ne, Pero ne. All.: Marangi

MONTALE: Lancellotti, Visintini 9, Frangipane 8, Zojzi 11, Rossi 6, Fronza 9, Bici L1, Mammini, Bozzoli, Montagnani, Mescoli ne, Bonato ne. All.: Ghibaudi