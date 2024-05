Prima volta in A1 per Federica Pelloni: il libero sassolese ha conquistato il volley che conta

Per spiccare il volo e raggiungere il massimo campionato italiano ha scelto di indossare le ali di una farfalla, portando con sé quelle doti di tenacia, di entusiasmo e di abnegazione che le sono ovunque riconosciute. Federica Pelloni, 22 anni il prossimo 26 dicembre e originaria di Sassuolo, si presenta al mondo Uyba con le idee molto chiare, confermando, sin dalle prime parole, che il diesse Carmelo Borruto e coach Giovanni Caprara potranno vedere ripagata sul campo la fiducia riposta.

Presentatasi al mondo dei campionati senior nella stagione 2019-2020 in Serie A2 con la maglia del Sassuolo, Federica Pelloni ha poi disputato il campionato ‘21-’22 di Serie B1 a Imola, ritornando subito dopo sui palcoscenici della Serie A2 a Sassuolo e confermandosi una delle migliori specialiste del suo ruolo anche nella scorsa stagione, giocata ad Offanengo. Ora il grande salto: “Fare il primo passo nel campionato di Serie A1 in una società come Busto per me è un onore. Non potevo non accettare la Uyba è una società prestigiosa che ho sempre seguito con interesse. Sono molto contenta di essere una nuova Farfalla”.

L’A1 è di sicuro una sfida stimolante: “È un campionato molto difficile ma allo stesso motivante. Sono elettrizzata dall’idea di scendere in campo di fronte a giocatrici molto forti sia italiane che straniere. Ho vissuto diverse stagioni da protagonista in Serie A2, non vedo l’ora di iniziare la mia nuova sfida. Sono sicura che crescerò molto a livello personale, nella tecnica e nella tattica, Sono certa che raggiungeremo importanti obiettivi anche come squadra”. La stagione 2023-2024 con la maglia dell’Offanengo l’ha vista chiudere il campionato con il 41,03% di ricezioni perfette, classificandosi al 12° posto della classifica di A2.