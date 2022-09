Il roster della prima volta in A2 dell'Idea Volley Sassuolo è quasi completo

Prende sempre più forma la formazione con cui Idea Volley Sassuolo prenderà parte – per la prima volta nella sua quasi cinquantennale storia – al Campionato di Serie A2 femminile. Nella stagione 2022 – 2023, la Società sassolese potrà contare anche sull’apporto di uno dei pilastri delle scorse stagioni: vestirà infatti la maglia bianco azzurra anche Giada Civitico, al suo terzo anno in città. Milanese di 190 cm, muove i primi passi nel mondo del volley nell’ambito del Consorzio Vero Volley ed in particolare nella Polisportiva Vedanese. A 14 anni passa poi al Volley Bergamo, dove resta per un paio di stagioni (2015 – 2017).

Con Bergamo prende parte ai campionati di Serie D, B2 e B1 ed a quelli di Under 16 e Under 18. Nella stagione 2016 – 2017, Giada fa il suo esordio in Serie A1 con la maglia di Bergamo. Nella stagione 2017 – 2018, si sposta al Vero Volley Monza, con cui porta a termine il percorso nel mondo giovanile e prende parte al campionato di B2. Dopo la stagione a Monza, si sposta prima a Lecco in B1(stagione 2018 – 2019), poi torna a vestire la maglia di Bergamo in Serie A1. Nella stagione 2020 – 2021 approda poi a Sassuolo, dove resta per due annate, vestendo anche – dal dicembre 2021, i gradi di capitano.

Nei giorni è stata raggiunta telefonicamente dalla società e questo è stato il suo commento: “Sono molto contenta di rimanere qui per il terzo anno: Sassuolo ormai è diventata una seconda casa per me e qui ho trovato una Società accogliente, che ti dà sempre nuovi stimoli e che ha saputo gestire al meglio tutti i momenti più importanti o difficili delle stagioni passate. Qui ho trovato un ambito di lavoro ben impostato e corretto, qui si lavora bene e qui ho potuto conoscere compagne con cui abbiamo saputo creare dei gruppi fantastici: quindi ho deciso di rimanere qui perché penso sia un luogo dove si può creare – per la terza volta – qualcosa di bello, con un nuovo gruppo che avrà i suoi punti di forza ed ovviamente quelli di debolezza”.

“Cosa mi aspetto da questa stagione? Sicuramente, da un punto di vista individuale di continuare a crescere perché non si può pensare di non farlo in un campionato come quello di A2 che ogni anno è diverso. Poi, non parlo di obiettivi pratici perché per quelli è ancora presto, però sono sicura che lavorando bene in palestra si possano fare delle belle cose anche quest’anno. Spero – e sono convinta – che andrà come negli anni passati, che potremo portarci a casa dei buoni risultati e vivere delle esperienze ed emozioni fantastiche per noi, per la Società, per i tifosi e per la città che dopo il Covid si sta pian piano riappassionando alla pallavolo. Spero di poter dare ancora qualcosa in più alla Società ed alla Città di Sassuolo perché penso se lo meritino”.