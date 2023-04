Sassuolo non fa sconti e castiga PromoPharma 3-1

La PromoPharma, ormai retrocessa, ha affrontato la trasferta di sabato 29 a Sassuolo dando spazio alle seconde linee. “Abbiamo vinto il primo set ai vantaggi dopo aver condotto il match per quasi tutto il parziale – racconta a fine partita coach Stefano Mascetti. – Nella seconda ripresa di gioco i nostri avversari hanno cambiato qualche giocatore, aggiungendo esperienza e noi abbiamo iniziato a dare spazio a tutti quei giocatori che in campionato hanno giocato. Abbiamo perso male il secondo e il terzo set ma è normale che chi entra, pur impegnandosi, possa trovare problemi rispetto a situazioni di gioco che non è abituato a frequentare. Adesso aspettiamo l’ultima di campionato che spero sia vista come una festa sia per noi, sia per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.

Sassuolo – PromoPharma 3-1

I parziali: 25-27, 25-13, 25-10, 25-15

Durata set: 28m, 19m, 18m, 23m.

Arbitri: Federica Frighetto (1°) e Marco Maritan (2°).

Tabellino Sassuolo. Mantovani, Anceschi 3, Pasquesi 8, Bigarelli 20, Sartoretti 11, Lodi 15, Pieroni (L1), Paletta (L2), Bevilacqua 7, Marani, Barelli 1, Calosi. N.E.: Vellani, Marchesi. Ace 5. Battute errore 10. Muri punto 8. All. Tommaso Zagni.

Tabellino PromoPharma. Rondelli, Kiva 12, Caselli 2, Ricci 2, Bernardi 5, Benvenuti 14, Morelli (L1), Paganelli 8, Cicconi 2, Conti, Carigi, Lazzarini 1, Bacciocchi (L2). Ace 2. Battute errore 14. Muri punto 0. All. Stefano Mascetti.