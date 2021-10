Si apre la seconda giornata di B1 femminile: Montale in trasferta ad Alseno

Si apre il week-end della 2ª giornata per quanto riguarda il girone “D” del Campionato Nazionale di. Dopo il successo all’esordio contro la Fumara MioVolley, l’Emilbronzo 2000 Montale sarà di scena sul campo della, che nella 1ª giornata è caduta sul proprio campo contro Imola. Le parole del pre-partita, in casa nerofucsia, sono quelle della palleggiatrice

“Era fondamentale vincere all’esordio soprattutto per il morale, non è facile preparare bene le partite quando ci sono tanti infortuni come in questo periodo. Alseno? Sicuramente sono una ottima squadra che punta a fare un buon campionato e per questo vorranno riscattare immediatamente il passo falso della prima giornata. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro gioco consapevoli che non sarà una partita facile. Qual è il clima in gruppo? Stiamo costruendo una buona armonia in palestra, è un giusto mix di giovani ed esperte. Speriamo di riuscire a concretizzare sul campo il potenziale del gruppo. C’è voglia di fare un bel campionato e di divertirsi, anche assieme a tutti i tifosi di Montale. Perché ho deciso di rimanere qui? A Montale mi sono trovata veramente molto bene. Quando il Presidente Barberini mi ha presentato il nuovo progetto per questa stagione non ho avuto dubbi e ho accettato immediatamente. Mi piacerebbe molto riportare la Seria A a Montale, riscattando il campionato passato.”

Il fischio d’inizio tra Conad Alsenese ed Emilbronzo 2000 Montale è fissato per le ore 21:00 di domani, sabato 23 ottobre, presso il Palazzetto dello Sport di Alseno (PC). Gli arbitri del match saranno Denise Galletti ed Eleonora Spartà. La gara sarà aperta al pubblico, con un limite di capienza fissato al 60%, anche se i biglietti per la tifoseria nerofucsia potevano essere prenotati solamente entro le ore 22:00 di ieri sera. Sarà comunque possibile seguire la partita online grazie alla diretta streaming che andrà in onda sulla pagina Facebook della Pallavolo Alsenese.