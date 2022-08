Serie A2: sempre più definito il roster dell'Idea Volley Sassuolo

A poco meno di un mese dall’inizio della preparazione, è sempre più definito il roster con cui l’Idea Volley Sassuolo prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2. È oggi il turno di un’altra importante conferma: si tratta di Vittoria Fornari, che va a completare il reparto centrali della formazione biancoazzurra.

Vittoria è ormai vera e propria porta colori sassolese: per la giocatrice classe 2002, la prossima sarà infatti la sesta stagione nella nostra città. Cresciuta nella Le Ali Padova, nella stagione 2017 – 2018 arriva in Emilia ed è impegnata nei campionati di Under 16, Under 18, Serie C e B2. Nella stagione 2019 – 2020 è più volte aggregata alla prima squadra neroverde e nel dicembre 2019 arriva per lei la prima convocazione in Serie A2.

Dall’anno successivo, fa stabilmente parte del roster di Serie A2 ed è confermata anche nella stagione 2021 – 2022. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto telefonicamente Vittoria e queste sono state le sue parole: “Sono sei anni che sono a Sassuolo e questa ormai è diventata la mia seconda famiglia: non vedo l’ora di conoscere le nuove ragazze che faranno parte del gruppo quest’anno. Spero che questo possa essere per un anno di svolta e di rivincita, visto che la scorsa stagione sono dovuta stare ferma sei mesi per un infortunio che spero si sia risolto al meglio. Sono davvero euforica di ritornare in palestra e felicissima di far parte anche quest’anno di questa squadra: sono pronta a dare tutta me stessa e a lavorare sodo per crescere. Vi aspetto numerosi in palestra a vedere le nostre partite”.