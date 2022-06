Una Serie A2 a forti tinte modenesi: il derby Sassuolo-Montale

Una Serie A2 dalle forti tinte modenesi. L’Emilbronzo 2000 Montale ha appena conquistato in maniera spettacolare e soprattutto meritata la categoria: il grande fascino di questa esperienza è rappresentato senza dubbio dall’ipotesi di un derby contro un’altra squadra della provincia emiliana, la Green Warriors Sassuolo. La formazione neroverde ha dimostrato di non essere affatto un’intrusa in questo campionato, come testimoniato alla perfezione dall’ultima stagione in cui ha raggiunto senza problemi i play-off.

Dal canto suo Montale ha voglia di stupire, proseguendo lungo il solco della B1 dominata fino a poche settimane fa. Non sarà un semplice derby, ma una sfida all’ultimo scambio in cui il mix sapiente di gioventù ed esperienza farà la differenza. I gironi della Serie A2 non sono stati ancora composti, ma la tentazione di vedere Montale e Sassuolo nello stesso raggruppamento è davvero fortissima.