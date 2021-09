Volley, Serie B maschile: inizia ufficialmente la stagione della Moma Anderlini

È iniziata ufficialmente questa sera laper i ragazzi della Serie B Maschile della, pronti a difendere i colori societari nel campionato nazionale per il quinto anno consecutivo. Agli ordini di Roberto Bicego e Riccardo Bombardi ci saranno ancora l’opposto Marcello Andreoli e il centrale Federico Bombardi, colonne portanti della squadra. Confermato in toto anche il blocco dei giovani classe 2003, capaci di mettersi in mostra già lo scorso anno alla loro prima esperienza con il campionato di serie B. A Luca Fiandri, Matteo Accorsi, Francesco Degoli, Giovanni Battilani, Samuele Odorici e Alberto Oliva si aggiungerà anche il 2004, miglior centrale della finale regionale Under 17 della scorsa stagione.

L’anderliniano Damiano Giuriati, dopo l’esperienza a Sassuolo della scorsa stagione, tornerà a vestire la maglia della Moma per completare il reparto palleggiatori. Chiudono la rosa Simone Golinelli, Demetrio Soli, Giacomo Pecorari e Nicola Marchesi, tutti e quattro freschi dei play-off di serie C con la maglia della Basser. “Il gruppo è stato decisamente rinnovato e ringiovanito – commenta Bicego – All’annunciato abbandono dell’eterno Max Astolfi , hanno fatto seguito le partenze di Di Bernardo, Mocelli, Cassandra e del libero Pieroni. Crediamo di poter contare sulle capacità tecniche e umane già mostrate da Andreoli e Bombardi, e sulla prosecuzione della crescita evidenziata dai nostri ragazzi dell’under 19. Il ritorno di Giuriati in regia e di Golinelli, libero, ci aiuterà molto. La rosa si completa con l’inserimento di due importanti schiacciatori (Soli e Pecorari) e di un atleta che è in grado di rivestire sia il ruolo di centrale che di opposto (Marchesi). Parole d’ordine dovranno essere entusiasmo, impegno, umiltà e coesione. Siamo consci di pagare in esperienza rispetto alle formazioni maggiormente quotate, ma allo steso tempo siamo convinti di potercela giocare con numerose squadre del nostro girone. Servirà tempo per creare le giuste intese e oliare i nostri meccanismi di gioco, ma confidiamo nell’esuberanza e nella determinazione dei nostri ragazzi.”

Queste le avversarie di Andreoli e compagni, inseriti nel girone E: Stadium Mirandola, Villa D’Oro, Volley Sassuolo, Modena Volley, Energy Volley Parma, 4 Torri Ferrara, Volley Forlì, Rubicone In Volley, Robur Costa Ravenna, VolleyBall San Martino e Viadana Volley.