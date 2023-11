Volley 2000 Spezzano, la matricola terribile che sfiorò le finali scudetto

Così bella, ma anche così fragile. La ceramica può essere descritta con queste parole, le stesse da utilizzare per la parentesi pallavolistica di una città in cui questo materiale è una vera e propria ragione di vita, Fiorano Modenese. Una delle frazioni del comune emiliano, Spezzano, fa tornare subito in mente agli appassionati di volley una squadra che in circa tre lustri ha fatto sognare i propri tifosi. Si sta parlando della Volley 2000 Spezzano, formazione che partecipò diverse volte al campionato di A1 femminile, arrivando persino a sfiorare le finali scudetto. Dare un volto a questa epopea è facile: Walter Magnani è stato il simbolo di questa società, un imprenditore edile che si appassionò alla pallavolo grazie alle figlie che praticavano questo sport. Il sodalizio era cominciato in realtà nel 1982, raggiungendo in poco tempo la Serie A2 e poi finalmente l’A1 per la prima volta nel 1989.

Per tre stagioni di fila (1989-1990, 1990-1991 e 1991-1992) rimase stabilmente nella massima serie del volley femminile, con la conquista immediata dei play-off scudetto: la Paracarioca Spezzano Fiorano, questa la sua denominazione all’esordio, fece tremare Modena agli ottavi di finale, un risultato di tutto rispetto. L’anno successivo coincise ugualmente con i play-off, mentre nella stagione 1991-1992 le modenesi arrivarono penultime, tornando quindi in A2. La lontananza dalla massima serie durò però soltanto cinque anni, con la stagione 1997-1998 che rappresenta forse il momento più alto della società.

Il quinto posto al termine della regular season consentì l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off scudetto, vinti con merito contro la Canottieri Aniene. In semifinale, il club fu costretto ad arrendersi nel derby con Reggio Emilia, poi sconfitto a sua volta in finale da Bergamo. Arrivarono poi altre due retrocessioni e altri ritorni in A1 (2001 e 2003), ma proprio con la seconda discesa e il trasferimento a Sassuolo, cominciò il declino dello Spezzano. La cessione del titolo a un’altra formazione emiliana, la Pallavolo San Giorgio, fu l’epilogo inevitabile.

Dalle colonne della Gazzetta di Modena, Magnani ha avuto di recente la possibilità di ricordare gli allenatori che si sono succeduti sotto la sua gestione: “Ne ho avuti davvero tanti: oltre a Giovanni Guidetti, penso a Caprara, allo zio di Giovanni, Paolo, a Ettore, penso a Barbieri, a Davide Baraldi, ad Alberto Bertoni a Monica Savini che hanno fatto tantissimo per il Volley 2000 come dirigenti. Dite che avevo l’esonero facile? Io non interferivo con i tecnici, ma andavo in panchina e mi piaceva chiedere loro spiegazioni, poi..., sì, è vero ho esonerato Giovenzana e Barbieri, ma nulla di personale, pensavo al bene della squadra”.

Non sono mancati gli accenni alle giocatrici: “Sono state tante e splendide: da Rita Gualmini a Daniela Campioli, Lory Pagliari agli inizi della nostra avventura, Kinga Maculewicz, Valentina Borrelli, Kristina Fekete, ma sono solo i primi nomi che mi tornano in mente, tutte come figlie per me, abbiamo avuto anche Francesca Piccinini. Una ragazza che davvero ci impressionò fu Sidorenko, una stella internazionale all’epoca, ma di una umanità e gentilezza fuori dal comune”.