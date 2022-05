Stadium Mirandola, pochi i tifosi ospiti ammessi a San Giustino

La decisione è destinata ad alimentare non poche discussioni. Mancano tre giorni alla finale di ritorno dei playoff della serie B tra Ermgroup San Giustino e Stadium Mirandola, che potrebbe consegnare alla squadra di Dall'Olio la prima promozione in A in oltre 50 anni di storia e sono molti i tifosi gialloblù che vorrebbero invadere il palazzetto della cittadina umbra. E' però stato comunicato da parte della società ospitante che i supporters ospiti ammessi non saranno più di 30, un vero peccato visto che, dato l'entusiasmo che si respira, sarebbero stati davvero in tanti a volersi sobbarcare questa trasferta (ricordiamo che ai modenesi sarà sufficiente vincere due set per aggiudicarsi la promozione in A3, qualora invece la Ermgroup riuscisse a vincere 3-1 o 3-0 si andrebbe al golden set).

C'è però una possibilità per i non fortunati che non riusciranno ad accaparrarsi il biglietto. La società ha annunciato che la partita sarà visibile a partire dalle ore 18 nel giardino della ex Cassa di Risparmio. Un modo per stare tutti insieme e per condividere quella che tutti sperano sia una gioia mai provata fino a questo momento.