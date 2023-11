Superlega, Modena a Cisterna per risalire la classifica

Obiettivo: risalire la classifica. Con questo spirito il Modena Volley sarà in campo domani, sabato 25 novembre, alle 18 a Cisterna per l'anticipo della settima giornata di Superlega. La formazione di Petrella sta recuperando e potrebbe essere in campo SApozhkov. "Alla gara con Cisterna arriviamo dopo una settimana di allenamenti quasi completa in termini di numero di sedute - ha commentato Petrella - stiamo recuperando alcuni degli infortunati e questo ci dà la possibilità di lavorare meglio in palestra. Adesso arrivano due trasferte difficili contro due squadre capaci di fare risultati importanti, vogliamo portare a casa dei punti ma sappiamo che non sarà facile. Sapozhkov? Sta recuperando, ieri ha fatto il primo allenamento completo e valutiamo le sue condizioni giorno per giorno. Baranowicz? Conosciamo il suo talento e sappiamo cos’ha fatto in questi anni a Cisterna, sappiamo che incontriamo un grande palleggiatore e che il suo arrivo sarà un grande valore aggiunto per loro."

La vittoria conta perchè all'orizzonte ci sono anche le qualificazioni per la Coppa Italia: "Bruno vuole arrivarsi, - ha proseguito Petrella - il nostro primo obiettivo deve essere stare fra le prime otto e da lì passano le nostre chance per andare oltre. Ora siamo a metà classifica e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per ottenere il miglior piazzamento possibile a fine girone di andata. Il lavoro per una squadra giovane e nuove a come la nostra è un passaggio necessario, noi abbiamo fatto una partita e mezzo non belle dal punto di vista agonistico, contro Monza e in parte contro la Lube, il campo per ora ci ha detto che abbiamo ancora da crescere e dobbiamo farlo in partite come le prossime che ci aspettano".