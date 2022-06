Superlega, Nimir Abdel Aziz in partenza per la Turchia

Valigie pronte per Nimir Abdel Aziz? E' una voce che circola da qualche tempo e sembrerebbe che l'atleta, dopo una stagione al Modena Volley, abbia pronto un contratto triennale in Turchia all'Halkbank di Ankara.

Al momento la società modenese non ha rilasciato alcuna nota, così come la società turca non ha fato annunci. La situazione in bilico della società darebbe però valore a questa ipotesi, così come a una seconda, ossia la partenza anche di Yoandy Leal.