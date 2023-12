Superlega, per Modena-Piacenza il palaPanini è sold out: la carica dei 5mila tifosi

"Sold out". Per una partita speciale, in tutti i sensi, i tifosi hanno risposto presente. PalaPanini tutto esaurito per la sfida di oggi, martedì 26 dicembre, fra Modena Volley e Piacenza. Saranno 5mila i tifosi che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio di Santo Stefano a tifare Juantorena e compagni.

Per tutte e due le squadre conta molto il risultato in vista dei piazzamenti della Coppa Italia; sarà inoltre una grande festa per il lancio del peluche in campo.