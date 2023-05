Superlega, una Modena diversa senza Ngapeth, Rossini e Lagumdzija

Lavori in corso. La dirigenza targata Modena Volley è al lavoro per ristrutturare il roster che dovrà competere nel prossimo campionato di Superlega stagione 2022/2023. Un roster decisamente rivoluzionato con tre al momento gli addii: quello di Ngapeth, quello di Lagumdzija e quello di Rossini.

Con quest'ultimo dei saluti che arrivano dopo otto stagioni: "Sono state indimenticabili, piene di emozioni, di lacrime di gioia e di delusione, otto stagioni in cui hai sempre dato tutto te stesso alla maglia di Modena. Questa città non dimenticherà mai quello che hai fatto" recita la società in una nota. Per il pallavolista bosniaco invece al momento non ci sono annunci ufficiali.

E mentre si attende di conoscere il "dopo" Giani, il cui esonero annunciato in anticipo ha scatenato qualche discussione, proprio ieri, 11 maggio, la società ha annunciato il primo volto nuovo, quello di Maksim Sapozhkov, l'opposto in arrivo da Verona.

E si attende un altro annuncio, quello del ritorno in Italia di Juantorena: al momento è necessario utilizzare tutti i condizionali, ma sembrerebbe che lo schiacciatore ora impegnato in finale in Turchia, si sia già accordato con il club gialloblu. Nel caso l'atleta prenderebbe il posto di esperienza fra quelli lasciati liberi dagli addii.