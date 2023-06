Tempo di rinnovi per il Volley Modena: Federica Fiore confermata in gialloblu

Federica Fiore sarà una giocatrice del Volley Modena anche nella stagione 2023-2024. Classe 1999, Federica Fiore ha iniziato il suo percorso giovanile da Lecce, poi si è trasferita ad Orago prima di vestire le maglie di Adro, Don Colleoni, Bedizzole e Palmi. Nell’estate 2020 la giocatrice, che si è disimpegnata anche nel ruolo di opposto nel corso degli anni, è approdata a Vicenza con cui ha conquistato la Serie A2 prima del trasferimento in Sardegna a Palau, ultima squadra di cui ha vestito la maglia prima di arrivare a Modena.

Queste sono le sue dichiarazioni dopo il rinnovo: “Sono contenta della mia scelta di rimanere perché mi trovo in un ambiente che ho avuto l’opportunità di conoscere bene. Inoltre la decisione è stata presa anche per la tanta voglia di riscatto che ho portandomi dietro un bagaglio di esperienze che certamente mi ha forgiato. Nelle scorse settimane, a campionato finito, ho avuto modo di conoscere il nuovo allenatore ed anche alcune delle mie nuove compagne. Ho notato che sin da subito c’è stato un buon feeling, perciò come potevo dire di no alla proposta. La voglia di continuare a vestire la maglia di Modena è forte e mi auguro che potremo disputare un buon campionato l’anno prossimo, in maniera estremamente competitiva”.