Volley. Trasferta complicata in Sardegna per Sassuolo: sfida contro Olbia

Secondo impegno stagione lontano dalle mura amiche e seconda lunga trasferta per la: la terza giornata – in programma domani, domenica 24 ottobre – vedrà infatti la compagine neroverde impegnata in Sardegna, sul campo della. Le neroverdi andranno ad Olbia in cerca di conferme: l’obiettivo è quello di continuare il proprio percorso di crescita e di ricerca di identità e dimostrare che la vera Green Warriors è quella squadra unita, sfrontata ed aggressiva vista nella seconda metà del match contro

Obiettivo è quindi quello di fare bene su un campo tradizionalmente ostico come quello di Olbia, magari conquistando anche la prima vittoria stagionale. Dall’altra parte della rete, la Volley Hermaea, reduce dal turno di riposo osservato lo scorso weekend: profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, Olbia ha iniziato il suo campionato nel migliore dei modi, superando in rimonta Aragona nella prima giornata e dimostrandosi fin da subito squadra di grande carattere.

A presentare la partita contro Olbia è Coach Maurizio Venco, che più che sulle avversarie di giornata, concentra l’attenzione sulle sue ragazze: “Ci aspetta una seconda trasferta molto tosta in casa della Volley Hermaea: in questo periodo i voli per la Sardegna non sono molti, quindi raggiungeremo Olbia in traghetto e passeremo la notte in nave. Sicuramente sarà una trasferta logisticamente complicata, ma questa non deve essere una scusa: noi andiamo là per giocare, il resto non deve essere un problema. Per quanto riguarda le mie aspettative sulla partita, posso dire che da parte mia c’è molta curiosità nel senso che sono curioso di capire se dopo le prime due giornate la squadra ha capito i suoi meccanismi ed equilibri di gioco. Quindi non ho particolari aspettative, solo la curiosità di vedere se dopo le prime partite abbiamo capito chi siamo e come dobbiamo muoverci in campo: l’obiettivo è capire se siamo quelle degli ultimi tre set giocati domenica scorsa e quindi siamo ad un buon punto o se siamo quelle viste contro Marsala ed in avvio contro Macerata e quindi dobbiamo ancora lavorare su di noi”.

Come di consueto, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyballworld, accessibile in maniera totalmente gratuita. Fischio di inizio alle 17.00.