Un libero classe 2005 per Montale: Viola Montagnani approda in A2

Ottavo ingresso nel roster della Pallavolo Montale per la stagione 2022-2023 di Serie A2. La società nerofucsia va ad irrobustire il reparto dei liberi con Viola Montagnani. Nata a Sassuolo (Modena), è una classe 2005. Muove i primi passi sul parquet all’età di sette anni, con l’Idea Volley Sassuolo. Nella stagione 2017/2018 veste la maglia della Volley Academy Modena con la quale disputa il campionato Under14 e si laurea campionessa provinciale e regionale, oltre a partecipare ai campionati nazionali. La stagione successiva (2018/2019) torna a Sassuolo, e anche qui in Under-14 vince il campionato provinciale, quello regionale e partecipa ai nazionali. Rimane a Sassuolo fino alla scorsa stagione, società con la quale disputa Under-16, Under-17, Under-18, Serie C e Serie B2. Nella stagione 2020/2021 viene anche convocata in Serie A2.