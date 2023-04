Volley A3, Mirandola retrocessa: "Lavoreremo per mantenere la categoria"

"Già da domani saremo al lavoro e terremo le antenne alzate per capire se ci sarà la possibilità di mantenere la categoria per Mirandola". Questa è la volontà della società modenese all'indomani della retrocessione della prima squadra. Nella serie playout al meglio delle gare contro Brugherio ha sempre avuto la meglio il fattore campo: Brugherio vittoriosa in gara 1, Mirandola in gara 2 e di nuovo Brugherio in gara 3, quella decisiva.

Mirandola era una delle neopromosse dalla serie B.