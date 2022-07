Superlega, Modena Volley dà il via alla campagna abbonamenti

Al via la campagna abbonamenti. E' possibile prenotare da oggi, mercoledì 13 luglio, il proprio posto al PalaPanini per tutta la stagione 2022/2023. "Continuiamo a lavorare sapendo di avervi sempe al nostro fianco" dicono dalla società.

L’abbonamento per la stagione 2022-2023 da? diritto all’accesso al PalaPanini per tutte le partite che Modena Volley disputera? in casa: Regular Season, playoff Coppa Italia e Coppa Europea; Il rinnovo dell’abbonamento e? riservato esclusivamente agli abbonati alla stagione 2021/22 e dara? diritto alla conferma del posto della scorsa stagione (operazione possibile fino al 25 di questo mese).



Quest’anno c’è una novità: anche la Curva Ghirlandina sarà numerata per la prima volta. I posti verranno assegnati a chi, tra i vecchi abbonati che rinnoveranno, li acquisterà prima.

Dal 28 luglio e fino al 2 agosto ci sarà la prelazione abbonati seconda fase, coloro che lo erano già ma vorranno cambiare posto, mentre le nuove tessere saranno in vendita dal 5 di agosto. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online sul sito Vivaticket.it o in tutti i punti vendita Vivaticket sparsi sul territorio nazionale, oppure al Palapanini dal lunedi? al venerdi? dalle 10 alle 13.

"L’obiettivo è chiaro, - ha detto la presidente Catia Pedrini - costruire un progetto sportivo solido e di lungo periodo che permetta a Modena di tornare a vincere. Durante la prossima stagione Bruno e Ngapeth saranno guidati da Andrea Giani e intorno a loro stiamo costruendo una squadra di talenti che ci faranno divertire ed emozionare durante la prossima stagione, sperando di poterli tifare, applaudire e sostenere in un PalaPanini di nuovo pieno del nostro splendido pubblico".