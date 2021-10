Modena, Abdel Aziz: “Sono qui per vincere”

“Avevo altre possibilità, ma ho voluto Modena”. E’ carico, tanto carico, Nimir Abdel Aziz, lo schiacciatore volto nuovo di Modena, lo scorso anno miglior realizzatore assoluto della SuperLega in maglia Itas Trentino.

Le aspettative dell’atleta, presentato ufficialmente nei giorni scorsi, sono alte: “E’ bello essere qui a Modena, siamo una squadra composta da grandi campioni e giocatori molto forti, ma è ancora più bello quando puoi passare giorni di duro lavoro con gente a cui vuoi bene e che conosci da tanto tempo. E’ giusto che ci siano aspettative così alte in una piazza del genere, ad inizio stagione l’obiettivo è sempre quello di vincere e sono qui per ottenere il massimo, nel momento in cui sono finito sul mercato mi sono sentito subito con Modena. PalaPanini? Per tutti noi il pubblico è importante, tutto il mondo della pallavolo conosce il calore dei tifosi di Modena. Quando sono arrivato da avversario è stato sempre spettacolare e ora non vedo l’ora di giocare con il palazzetto pieno”.