Superlega, Modena inizia il campionato in salita: sconfitta con Padova

Una prima giornata di campionato di Superlega in salita per il Modena Volley. Il primo risultato nell'anticipo di giornata dà ragione ai padroni di casa: 3-2 vittoria per Padova e sconfitta per Modena.

Dal primo set si respira subito una battaglia da punto a punto (3-3), Padova prova a mettere la freccia (8-4), ma Modena torna a contatto 9-8 e da questo momento nessuno riesce a creare distacco. Paritù 21-21, Modena mette a terra il punto del 21-22 ma si ferma e il primo finale è di Padova (22-25).

Reazione della formazione di Giani che concede punto a punto fino all'8-10, poi mette la freccia sul 10-15 e al 12-18 è pausa per i padroni di casa. Poca storia del secondo set: 16-25.

Il terzo set è esattamente l'opposto del secondo, Modena parte forte sull'1-4 e poi si spegne, dal 4 pari Padova sorpassa e chiude sul 25-17.

Spalle al muro Modena riparte con più determinazione (3-6), riesce a tenere le distanze fino al 13-14, Padova resta a contatto (22-23), Modena riesce a portarsi a casa il set sul 23-25.

Padova sigla l'8-4, Giani richiama i suoi e poco per volta riescono a impattare per il 9-9, ma la parità dura poco e Padova chiude 15-11.

Pallavolo Padova-Valsa Group Modena (25-22, 16-25, 25-17, 23-25, 15-11)

Pallavolo Padova: Saitta 3, Petkovic 27, Takahashi 17, Asparuhov 10, Crosato 9, Canella 3, Zenger (L), Desmet, Guzzo 1. N.E. Cengia, Zoppellari, Volpato, Lelli (L). All. Cuttini.

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 4, Lagumdzija 19, Ngapeth 20, Rinaldi 12, Stankovic 6, Krick 7, Gollini (L), Pope 1, Rossini, Sala, Sanguinetti. N.E. Salsi, Malavasi. All. Giani.